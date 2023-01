SINDI ODLUČILA DA PROMIJENI ZANIMANJE?! Modelsica otkrila svoju VELIKU LJUBAV - ovo niko nije znao o njoj!

Ivana Stamenković Sindi otkrila da je oduvijek željela da se bavi dizajniranjem, te da pjevanje nije njena prva ljubav.

Izvor: Instagram/sindi_models

Ivana Stamenković Sindi važi za jednu od najzgodnijih Beograđanki. Još od trenutka kada se pojavila na sceni, a to je bilo prije dvadesetak godina, pjevačica slovi i za najstilizovaniju na estradi, a njen Instagram profil obiluje fotografijama zbog kojih muškarcima skače pritisak.

Ima 43 godine, ali one su za nju definitivno samo broj, što dokazuje i to da joj se dive i duplo mlađe devojke. Sada je sa medijima razgovarala o sebi, ali velikim planovima za budućnosti. Bivša Modelsica otkrila je da prati svjetske modne trendove i posavjetovala žene na koji način treba da uklapaju odjevne kombinacije.

"Ja gledam da kupujem stvari koje mogu da se kombinuju sa drugima. Onako, gledam da to bude neka crna, bijela ili bež boja, tako te boje koje kasnije mogu da se kombinuju i uz koje ide sve. Treba da se zna šta imamo u ormarima, većina žena umije da kaže da nema šta da obuče, ali to je zbog toga jer kupe šarene stvari. Tajna je u tome da se odlučite koje vam bolje najbolje stoje i onda u tim nijansama kupujete ostale stvari", kazala je Sindi.

Ivana je i ranije isticala da je moda njena velika ljubav, a sada je otkrila da li planira da se posveti tome u budućnosti.

"Ja sam ranije to radila, dizajnirala sam sama haljine i neke trenerke. Moda je inače moja druga ljubav i ja sve radim malo. Uglavnom su to neke male serije, ljudi to mnogi da vide i na mom Instagramu šta radim i kako radim. Nikada se profesionalno tome nisam posvetila, ali možda bude nekad u budućnosti". priznala je pjevačica.