MENE SU RODITELJI TUKLI, PA ŠTA MI FALI?! Katarina Živković o kažnjavanju dece - "Prvo im oduzmete mobilni, a onda..."

Pevačica Katarina Živković otkriva šta misli o muškarcima kao lažovima, domaćicama i kuvanju u 21. veku i vaspitavanju dece

Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć

Pevačica Katarina Živković, koja je u najluđoj noći zabavljala goste jednog prestoničkog restorana u mini haljini ispod koje nije nosila donji veš, otkrila je šta misli o muškarcima, današnjim domaćicama, ali i vaspitavanju dece.

Katarina je otkrila da su, naspram žena "šampioni u laganju". "Muškarci su šampioni u lažima! Naravno, ni žene nisu uvek iskrene, ali se na nama to lako primeti. Mi češće lažemo oko sitnica, a muškarci oko krupnih stvari", rekla je Kaća i dodala da brak u kojem žena zarađuje više od muža može da opstane.

"Naravno da može! Važno je da se ljudi vole, a ne ko koliko ima para. Ipak, kad je žena uspešna i bogata, muškarac može da se oseti inferiorno". Katarina dodaje i da žena ne mora da bude dobra domaćica da bi se udala, a potom otkrila i šta misli o fizičkom kažnjavanju dece.

"Žena ne mora da bude domaćica jer živimo u 21. veku! Ako muškarac očekuje od žene da bude odlična kuvarica i domaćica, a ona pristane na to, to je njihova stvar. Žene sve manje kuvaju jer nemaju vremena, a i sve mogu da naruče. Kad se udam i postanem majka, naučiću da kuvam. Da bi neko uživao u spremanju hrane, to mora da voli. Ništa ne treba da se radi na silu". O tome da li decu treba tući kada nisu dobra kaže:

"Mene su tukli kada sam bila mala i ništa mi ne fali! U nekim slučajevima batina je iz raja izašla. Ova vremena su mnogo nezgodna zbog telefona i društvenih mreža, pa je klince teško kontrolisati. Roditelji treba prvo da ih kazne oduzimanjem mobilnih, a ako ni to ne pomaže, onda ih tucite!".