NIJE MOGLA DA SE ODBRANI OD UDVARAČA, A EVO KAKVE MUŠKARCE JE BIRALA: Lepa Lukić NIKAD nije sumnjala u jedno - NI U SNU!

Lepa Lukić je otvorila dušu o emotivnom životu koji je bio i te kako raznolik, jer se udavala čak tri puta i uvek imala udvarače.

Izvor: TV Kurir

Lepa Lukić je prisutna na sceni već pedeset godina i najstarija je na estradi, a i dalje radi istim žarom, gostuje u emisijama i uvek iskreno kaže šta joj je na umu, pa je nedavno "oplela" po sponzorušama. Udavala se tri puta i nikada nije krila da je imala puno udvarača i da je proživela veliku ljubav. Sada je u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji otkrila kakav muškarac joj privlači pažnju i šta treba da poseduje da bi je osvojio.

"Ja u životu nisam mogla da se odbranim od broja udvarača, ali na neke sam pala. Morala sam da nađem nešto kod momka da mi se sviđa. Kada bi me neko video s tim dečkom, rekao bi: 'Jao, Lepa, pa on nije lep'. Ja bih tu odgovorila da je on iznutra lep. Možda tebi nije lep, ali je meni lep. Ja sam uvek volela obične ljude i ponašala sam se u kući kao obična žena.Nisam dozvoljavala da moj partner oseti da sam ja nadmena Lepa Lukić. Ne, ja sam samo mogla da ga uzdignem, a ne da ga ponizim", izjavila je pevačica, pa otkrila kako je znala da li joj se udvaraju zbog lepote ili zbog slave.

"Svakom je odgovaralo to što sam ja Lepa Lukić, međutim, ja sam bila lepa žena. Nisam ja ni u snu sumnjala da je on sa mnom samo zato što sam Lepa Lukić, već njemu jedno i drugo odgovara", iskrena je legendarna zvezda narodne muzike.