DA NEMA ŠTA DA JEDE, SIGURNO NE BI IZABRALA DA UMRE OD GLADI: Pevačica o Jeleni Karleuši - "Ne prozivam, samo kažem"

Pevačica Biljana Sečivanović otkrila da će ići u ribolov, ali i šta će uraditi ako Jelena Karleuša krene da je proziva zbog toga.

Izvor: Instagram/bilja_secivanovic

Pevačica Biljana Sečivanović otkrila je da će tokom praznika sa suprugom otputovati u toplije krajeve odakle neće, poput većine koleginica, objavljivati slike u kupaćem, već raditi nešto što se neće dopasti Jeleni Karleuši koja često na društvenim mrežama govori protiv lova i ubijanja životinja i proziva one koji se time bave.

"Neće biti fotografija u kupaćem, sada će biti sa pecanja. Upecaću ribu, pa ću onda podeliti sliku sa ribom, obučena, ne u kupaćem", rekla je pevačica za Grand" i dotakla se koleginice Jelene Karleuše, koja je nedavno punila novinske stupce kritikama na račun poznatih ličnosti koje odlaze u lov, na društvenim mrežama.

"Stvarno ne vidim ništa loše u ribolovu. Prvo, to može da bude i spotrski ribolov. Uhvatiš ribu, slikaš se i vratiš je u more. Moram priznati i da su ribe ukusne i zdrave za jelo. Ne bih se ja raspravljala. Svako ima pravo da bira način iskrane i neka to zastupa. Shvatila bih da zastupa kada su u pitanju predmeti od krzna i životnje koje su pred izumiranjem. Mislim da i ona sama, da nema šta da jede, ne bi izabrala baš da umre od gladi", rekla je Biljana i dodala da nema nameru da otpočinje "estradni rat na ovu temu".

"Ne želim u rat, zaista, ovo je samo neko moje mišljenje. Niti je prozivam, niti bilo šta. Svako ima svoj način života, obalečnja, ishrane".

Izvor: Instagram/karleusastar/prinstcreen