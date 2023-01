NISU MOGLI DA SE SAGNU DA ZAVEŽU PERTLU: Oni su odlučili da smršaju uz SUPER DIJETE, a njemu ni tablete nisu POMOGLE

Srpska estrada uvijek je na udaru javnostim, a pogotovo je na udaru njihov izgled. Kako bi svoju liniju doveli do savršenstva, a i poboljšali zdravlje, neli su bušili kašiku, dok su neki išli na operacije, pa tako čak pogoršali svoje zdravlje.

Izvor: Kurir

Ovog ljeta estrada je zajedno smršali 197 kilograma. Pjevačica Lepa Brena uspela je da smrša za šest mjeseci 17 kilograma i liniju zaista dovede do savršenstva.

"Ujutru sam obično jela jedno ili dva jajeta. Gledala sam da to budu organska jaja. Za ručak je obično bila nekakva posna supa bez masnoće i rezanaca. U stvari to je bila voda u kojoj se samo barilo povrće, a ne kuvalo do besvijesti, pa da ne dobijete niti jedan vitamin iz cijele priče. Tu je obavezno bilo i neko meso, koje je bilo na grilu ili je bilo kuvano. Za večeru je to bio komad ribe ili mesa, uz salatu", rekla je svojevremeno Brena za „Blic ženu“.

Izvor: Kurir/Ana Paunović

Njenim stopama išla je i pjevačica Ana Bekuta, koja je zbog motivacije i rada na sebi odlučila da se otarasi viškova.

Koncept je podrazumjevao da je pjevačica imala dnevno pet obroka, tri glavna i dvije užine, da je jela striktno na tri sata, da nije koristila so, da je kao začine upotrebljavala biber i kukurkumu i to uvijek zajedno, da je hranu spremala na maslinovom ulju, a krompir izbacila iz jelovnika, da je svakog dana pila 1,5 litara vode i dosta čaja od rastavića, kao i da je konzumirala mliječne proizvode bez laktoze zbog alergije. Ključan dio Anine dijete bilo je crveno bobičasto voće kojim je započinjala dan, ali i ostale vrste voće sa niskim glikemijskim indeksom (poput kivija) koje smanjuju želju za slatkišima i drže pod kontrolom nivo šećera u krvi.

"Četvrtak je bio detoks dan koji je počinjao standardnim doručkom, a onda sam na svaka tri sata jela ili lubenicu ili ananas. Za tri mjeseca je otišlo 12 kilograma, ali je posle išlo malo sporije. Otprilike, dva i po do tri kilograma mjesečno", ispričala je Ana.

Izvor: Kurir

Jedna od najkomentarisajinih transformacija svakako je ona koju je napravila pjevačica Ana Nikolić. U javnosti se šuškalo kako je smršala više od 50 kilograma, ali da je za to zaslužna operacija želuca. Međutim, Nikolićeva je ove navode oštro demantovala.

"Dragi moji, da konačno stavim tačku na sve spekulacije - za moj gubitak kilograma i sadašnju figuru zadužene su isključivo tablete za mršavljenje, u kombinaciji sa treningom, kod kuće i kod mame u studiju", napisala je Ana na društvenim mrežama.

Izvor: Instagram/ananikolicofficial

U poslednje vrijeme se mnogi poznati hvale kako su uspjeli za jako kratko vrijeme da skinu veliki broj kilograma. Među njima su fotograf Dejan Milićević, pjevač Darko Lazić i pjevačica Indira Aradinović Indi. Oni su se odlučili za novi trend, smanjivanja i operacije želuca.

"Probao sam sve žive dijete i tablete za mršavljenje, ali sve je imalo jo-jo efekat i kilogrami su mi se vraćali. Išao sam i kod najboljih nutricionista na Balkanu, ali pomoći nije bilo. Imao sam 143 kilograma i zbog toga su me boljela kolena i teško sam ustajao. Kuma mog druga uradila je operaciju smanjenja želuca i kada sam vidio njene rezultate, odlučio sam se i ja na taj korak", rekao je Dejan.

"Morao sam pet dana pred operaciju da jedem laganu hranu. Cijeli zahvat trajao je oko dva sata i zahvaljujem se osoblju bolnice koje je sve vrijeme vodilo brigu o meni", rekao je on pa nastavio:

"Nakon operacije sam nedelju dana jeo samo supice, pio vodu i čajeve. Zatim sam prešao na pasiranu hranu, a sada sam već počeo normalno da se hranim", kazao je poznati fotograf.

Izvor: Kurir/Damir Dervišagić

Slična situacija je bila i kod pjevača Darka Lazića, koji je takođe smanjio želudac i izgubio preko 20 kilograma.

"Do juče sam smjeo samo supu procjeđenu, četiri kašike i to je kraj. A od juče kašice za bebe. Zamišljam da je kašica slaninica", dodao je nedavno pjevač.

I pjevačica Indi je jedna u nizu koja je u odlučila da smanji želudac, ali njene komplikacije su bile na ivici života i smrti. Pjevačica se borila sa brojnim problemima, ali iz svega je izašla kao borac.

"Ja sam riješila da brzo i lako rešim svoj problem, tako što ću otići pod nož i nažalost, desilo se da je od prve operacije krenulo sve onako komplikovano... Prošla sam jedan ozbiljan vid borbe za život. Svaka hirurška operacija nosi svoje posledice i opasnost, ja spadam u najkomplikovaniju situaciju, koja se meni desila... Desila se povreda pankreasa. Pankreas, svi znamo da je najvažniji organ, da je najviše potreban... On je počeo da pravi problem u organizmu, da kači slezinu koja se upalila i koja se tokom druge operacije morala odstraniti. Dakle, ja nemam jedan organ više u sebi! Što se želuca tiče, nemam više sliv želuca, nego kombinaciju sliva i bajpasa... A bajpas rade samo ljudi koji su ekstremno ugojeni i kojima ekstremno treba da skidaju kilograme, tako da je važno samo bilo da se ja spasim u tom momentu", ispričala je Indi u emisiji „Amig Show“.

Izvor: TV Pink / screenshot

Krstinja Todorović (25) smršala je 90 kilograma i od debeljuce postala top riba! Takmičarka "Zvezda Granda“ prije dvije godine se podvrgla operaciji smanjenja želuca jer je imala čak 160 kilograma. Sada izgleda bolje nego ikada, pa joj se muškarci svakodnevno udvaraju.

Pjevačica je 13. januara 2020. godine uradila smanjenje želuca u rodnoj Podgorici. Morala sam na operaciju, jer drugačije nisam mogla da se riješim suvišnih kilograma. Majka mi je preminula kada sam imala devet godina, pa sam utjehu pronalazila u hrani. Kada je moja porodica vidjela da se bolje osjećam dok jedem, sami su mi donosili da jedem. Ali kada su shvatili da pretjerujem u tome, već je bilo prekasno. Najviše sam se ugojila od grickalica, pošto slatkiše ne volim", priča Krstinja, koju se zbog fizičkog izgleda našla na stubu srama.

Izvor: Instagram/krstinja_official

"Prvih mjesec dana sam skidala kilo dnevno. Petnaest dana sam smjela da unosim samo tečnost, a drugih 15 jela sam kaše. Nisam mogla više od dva-tri zalogaja da pojedem, a osjećala sam se kao da sam pojela tri sendviča. To mi je baš bilo jezivo. Operaciju želuca platila je 5.500 eura, a intervenciju uklanjanja viška kože finansirao je Saša Popović.