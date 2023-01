POKUŠAVAJU DA ME PRISILE DA IM DAM NOVAC! Diskvalifikovani učesnik Zadruge upozorio sve - "Hteli su da me odrade"

Bivši učesnik Zadruge 5, Stefan Mihić oglasio se na društvenim mrežama i upozorio svoje pratioce na nesvakidašnje okolnosti u njegovoj okolini.

Izvor: YouTube/Zadruga Offical/Instagram/ stefanmihicofficial/printscreen

Stefan Mihić u petoj sezoni Zadruge boravio je nekoliko meseci nakon čega je diskvalifikovan zbog sukoba s članovima obezbeđenja, a o njegovoj žestokoj akciji u kupatilu s cimerkom Deniz Dejms svi su brujali danima. Po izlasku iz rijalitija, Stefan je na mrežama poručio da jedva preživljava i da nema novac, a sada se ponovo oglasio na Instagramu.

On je napisao da postoje ljudi koji pišu njegovim prijateljima i pokušavaju da mu iznude novac - "Moram da se oglasim jer određena grupa skemera piše mojim prijateljima i oglašava se javno, grupa koja je pokušala da me odradi za novac a sad pokušava da me prisili da im dam isti, misleći da me uplaše šaljući poruke okolo, moram vam poručiti jedno, imate posla sa čovekom koji je j**** pred 20 miliona ljudi, pa me nije bilo sramota, a kad vas nađem j***** i vas", poručio je ljutito Mihić.

Pre sukoba s obezeđenjem u Zadruzi, Mihić je ušao u sukob sa Nenadom Macanovićem Bebicom sa kojim je razmenio gnusne uvrede. Zadrugar mu je zapretio batinama, nakon čega je obezbeđenje intervenisalo, a Mihić učinio nedopustivo - suprotstavio im se i fizički se obračunavao sa obezbeđenjem što je dovelo do kraja njegovog rijaliti učešća.

Izvor: Instagram/stefanmihicofficial

Stefan je snimio video nakon što je diskvalifikovan iz Zadruge zbog agresivnog ponašanja, on je tada poručio da je posle izlaska iz rijalitija navodno bio u policiji, a potom i u bolnici.