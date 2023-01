GLUMAC DEMANTOVAO, ŽENA POTVRDILA: Razvodi se Momčilo Otašević - 9 godina starija supruga otkrila razlog!

Glumci Momčilo Otašević i Jelena Perčin se razvode, potvrdila je glumica u intervjuu hrvatskim medijima.

Izvor: YouTube/K1 televizija

Pre nekoliko meseci, u domaćim medijima su se pojavili navodi da se glumci Momčilo Otašević i Jelena Perčin Razvode. Zvezda serije "Zora dubrovačka", glumac Momčilo Otašević, prošle godine je demantovao ove navode zajedničkom slikom na Instagramu, ali je sada Jelena potvrdila medijima da je braku došao kraj.

"Glupo mi je da lažem. Rastajemo se. Uvek sam se trudila da ne pričam o vlastitoj intimi, nisam pričala ni o venčanju pa neću ni o raskidu. Svaka je rastava grozna. Grozan događaj i grozno razdoblje. Koncentrisana sam na to da budem maksimalno prisutna i prisebna zbog dece. Od prijatelja sam dobila bezuslovnu podršku. Moj intimni krug je sa mnom celi život i jako se dobro poznajemo i verujemo jedni drugima. Svi su znali da odluku nisam donela slučajno. Ljubav je užasno nepredvidiva. Ono što smatram da ljubav jeste, nisam još doživela. Naime, dok god je ego jači od emocije, mislim da to nije ljubav nego iluzija ljubavi. Niti iz jednog svog odnosa nisam otišla, a da se nisam dala do kraja. Zbog toga je sve i bolnije, ali ne mogu drugačije postupiti. To je lutrija i na njoj sam uglavnom gubila", izjavila je za Gloriju Jelena Perčin i dodala kako jedino čega ju je, nakon svega strah je bolest, "sve ostalo može se preživeti".

Par se upoznao na snimanju serije "Zora dubrovačka" i venčao 2018. godine 41-godišnjoj glumici ovo je drugi brak, nakon onog sa preduzetnikom Kristijanom Babićem s kojim je dobila 13-godišnju ćerku Lotu, a za Momčila, s kojim je dobila ćerku Mašu (4) i sina Jakšu (2) se udala 2018. godine.