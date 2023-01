TRAŽIM SKROMNOG, FAKULTETSKI OBRAZOVANOG... MA, ŠALIM SE! Starleta o hapšenju bivšeg muža - Odneli satove i nakit

Tamara Đurić otkrila šta se dešavalo u stanu kada je uhapšen njen bivši muž Nikola Kačarević

Izvor: Instagram/tamaradjuric89

Starleta Tamara Đurić, koju smo pre izvesnog vremena upoznali u rijalitiju Farma, a potom i kroz brojne Instagram objave i svađe i prepucavanje s poznatim ličnostima, progovorila je o privatnom životu, razvodu i odnosu sa bivšim suprugom Nikolom Kačarevićem, ali i šansi da se ponovo zaljubi i ostvari kao majka.

Tamara je otkrila da li je spremna za novu ljubav i opisala kako je izgledalo hapšenje njenog bivšeg supruga s kojim ima ćerku. "Nikada ja to nisam nešto planirala. Ja kada se zaljubim, mene to, bogami, dobro drži. Priželjkujem sebi jednog skromnog mladića, fakultetski obrazovanog, stabilnog, prizemnog, niskog... Šalim se! Pa, svaka žena želi nekog lepog, moćnog muškarca koji može da joj pruži svu ljubav i podršku svetu. Možda i ne priželjujem muškarca, eto, ako može moj bivši suprug da se vrati mojoj devojčici, a meni muškarac više ni ne treba", rekla je Tamara i otkrila u kakvim je odnosima sa bivšim mužem:

"U dobrim smo odnosima, bojim se da ne postanem trajno frigidna! Nisam izgubila veru ni u šta, pa ni u ljubav. U sve što sam verovala, verujem i danas. U kakve sam sve ljude verovala, verujem i u Deda Mraza", rekla je starleta i otkrila da li bi volela da se ponovo ostvari u ulozi majke.

"Praktično bih mogla, da. A mogla bih i fizički, ja sam spremna! Mene je moj ginekolog pitao posle porođaja, pitala sam ga: 'Je l' si ti čitao sve ono što se pisalo da ja nisam bila trudna, da sam nosila plastični stomak"' kaže on: 'Jao, video sam', na kraju kad me je pogledao, rekao je: 'Ja da te nisam porodio, i ja bih mislio da si nosila plastični stomak'. Tako da ja jesam spremna za dete, i fizički i psihički, ali nemam partnera. Kada bi mi ga donela roda, to bi bilo dobro".

Tamara otkriva i da ne isključuje mogućnost da se vrati bivšem suprugu u zagrljaj: "Ne isključujem mogućnost. Ja Nikolu volim i podržavam ga, e sad, da li se ljubav pretvara prema partneru pretvara u ljubav prema čoveku ili osobi, nije bitno, bitno je da ljubav postoji. On je meni podario nešto najlepše na svetu, a da li bih mu dala drugu šansu da mi napravi dete, ne znam".

Starleta je potom otkrila za Republiku i šta joj je odneto iz stana u kojem je živela s bivšim nakon njegovog hapšenja:

"Što se materijalnih stvari tiče, mene to ne zanima. U jednom momentu Nikolinog hapšenja, meni su ušli u stan i uzeli mi sve što sam imala i pre poznastva sa Nikolom. Prstenje, nakit, satove, novac, automobil... Mene to uopšte nije pogodilo, pogodilo me je što je moja malena plakala jer joj je tata otišao. Tada sam shvatila da me materijalne stvari ne zanimaju. Davno sam prevazišla taj nemoralni kodeks da se sve što može da se kupi novcem smatra bogatstvom. Meni bi bogatstvo bilo da za praznike budem sa celom svojom porodicom".