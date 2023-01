ŽELIM DEČKA MILIONERA, BOGATIJA SAM OD 99% SRBA! Šok ispovest Jovane Jeremić - "Vrbovali su me za PROSTITUCIJU!"

Jovana Jeremić komentarisala sve aktuelnosti iz prethodne godine, ali i nikad iskrenije i surovije govorila o svom privatnom i emotivnom životu.

Izvor: TV Pink

Jovana Jeremić "zacementirala" je novogodišnji jutarnji program kada se skinula u brushalter i gaćice i sa perjem naglavi igrala u prenosu uživo.

Voditeljka je iza sebe ostavila godinu punu dešavanja, a kako sama kaže za nju 2022. je bila odlična na apsolutno svim poljima. Napredovala je poslovno, ali i privatno. Sada je u svom velikom intervjuu otkrila i da u ovoj godini priželjkuje moćnog muškarca, ali i da misli da takvog u Srbiji nema.

"Jako uspešna poslovno i uspešna emotivno. Moj emotivni uspeh je bio najbolji razvod koji je javna scena ikad videla, a posle toga ljubavna veza koja je trajala deset meseci. Na poslu mi je bilo još bolje, tu su mi se desile životne stvari. U sledećoj godini želim da mi se u ljubavi desi životna stvar, znači večna priča. Kupila sam još jedan stan, drugi po redu, zaradila sam puno para i postala mega zvezda, ali ovo je samo početak. Znam po horoskopu da je tako", započela je.

"Priželjkujem sebi partnera iz inostranstva jer sam postala svesna da u Srbiji nema čoveka za mene, ja sam se pomirila sa tim. Ja sam jača od 99 odsto muškaraca u Srbiji, finansijski sam jača. Taj neko mora da bude milioner, a u Srbiji ih ima možda deset. Svi su oženjeni, a ja ljubavnica nikad biti neću. Mora da bude imućan, to mi je afrodizijak u seksu, ja nemam libido ako nije tako, ne mogu da doživim orgazam. Pošto sam grešila, naučila sam u međuvremenu da ne volim da budem sama. Dosta sam pristajala na muškarce koji me nisu dostojni i trošila vreme. Biću sama nekoliko godina dok ne nađem pravog. Ja puno zarađujem, svaki minut sa pogrešnim muškarcem kom poklonim pažnju koja je skupa, meni je potrošen novac. Ja hoću da narednih godina obezbedim i svoje unučiće. Ja sam ispala najveći materijalista u javnosti prošle godine zbog izjave da ženi muž treba da kupi roleks, auto i stan, ali to je istina."

Jovana je potom komentarisala nekoliko aktuelnih tema u javnosti, a najveću pažnju privukao je niz opaski koje je uputila na račun današnjih fudbalera. Takođe, voditeljka je šokirala sve kada je rekla da su je vrbovali da se bavi prostitucijom.

"Zato što su danas fudbaleri mahom površni, nemaju ono što su imali Mihajlović, Džaja, Batistuta. Nemaju bekgraund, nego se utrkuju se fensi frizuricama, ko će da ima više tetovaža, starleta, ko je više njih izveo u grad i šta radio sa njima. Izgubili su smisao, ranije su bili gospoda sad su seljaci. Možda i ja dobijem funkciju u nekoj fudbalskoj instituciji. Mene su vrbovali za prostituciju za Real Madrid i Barselonu, ali ja sam tad pobegla iz cele priče oko fudbala, ali možda se vratim. Ja poznajem mnoge fudbalere, mnogi mi se jadaju, neki su bacili oko na mene, ali nema ništa od toga. Ja sam podržala Piksija, ali sam mu zamerila što žene mogu da dođu na prvenstvo. Njima tamo nije mesto, trebalo je da ostave muževe na miru, da troše pare, kupuju krpice. Većinom su to žene koje nemaju karijeru. Neke su želele da budu veće zvezde od svojih muževa, ali one su trebale da budu zvezda pre braka u svojoj profesiji. Ne može žena da bude važnija od igrača. Znaš koliko me je briga ko su njihove žene, sem ako su izgrađena imena", raspalila je Jovana.

Ovako je igrala u programu uživo: