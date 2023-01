PLANIRALA PORODICU, USLIJEDIO RASKID! Stanija otvorila dušu - Vrijeđali su me pred njim, a on me nije branio!

Prethodna godina bila je izuzetno turbulentna za Staniju Dobrojević, a ona je sada sumirala utiske i otkrila po čemu će pamtiti 2022. godinu.

Izvor: Instagram/ stanijadobrojevic

Stanija Dobrojević u 2022. godini uselila se u svoj penthaus u Rumi koji je skocala baš po svojoj mjeri. U novi dom trebalo je da se useli s tadašnjim dečkom Markom Markovićem kog je upoznala u jednoj sezoni Zadruge, ali umjesto nekih lijepih vijesti uslijedio je raskid.

"Protekla 2022. je bila planirana za porodicu, djecu i dom, a donela mi je životni preokret, lekcije i raskid. To je bila moja godina transformacije, i to operacija naživo! Morala sam da se promenim iz korena kao ličnost, da promijenim navike... Nije bilo lako, ali je prelijepo", rekla je sada Stanija, i dodala: "Kada sve sumiram, ovo je bila godina izlečenja u emotivnom smislu i ljubavi prema sebi. Taj raskid je izgleda bio neminovan jer ja sam odavno bila spremna da privučem nešto skroz drugačije u moj život".

"Teško puštam nove ljude u svoj život i ne dozvoljavam svakom da mi se približi. Jedino ko me istinski poznaje je moja porodica. Sa javne scene se ne družim apsolutno ni sa kim, nemam dodirne tačke u privatnom životu ni sa kim od njih. Jedino ko me zna je moj bivši dečko Marko Marković. Ipak je on sa mnom živio tri godine i bio u svim porama mog života. Ali eto, doživjela sam da kada su me neki nepoznati ljudi pred njim vređali, Marko nije jednu lijepu riječ rekao u moju odbranu. Da zaplačeš", poručila jeStanija i otkrila da li planira da se uda i da li bi bila spremna da se zbog braka povuče iz medija.

Izvor: Instagram/StanijaDobrojevic

"Ludi kamen ne može da me promijeni, ali uloga majke da. To još nisam iskusila u životu, i mislim da ću tada upoznati novu sebe. Jako sam emotivna, a takve kao ja mnoge stvari i događaji rane i obeleže u životu. Ipak, i dalje se vodim srcem i ljubav mi je smisao ovog putovanja", objasnila je Starleta.

Stanija je otkrila da li planira da bude ponovo dio rijaliti programa - "Mislim da više nemam šta da tražim u takvim formatima. Ne vidim sebe među tim ljudima, čak ni novac više nije satisfakcija. Prerasla sam to i davno prekucala igricu! Dalje planove ne bih otkrivala, o planovima uvijek ćutim. Ćutim i radim".

Pogledajte i neke od izazovnih fotki kojima je Stanija oduševljavala fanove na društvenim mrežama u 2022. godini:

Kao i kako izgleda njen penthaus!