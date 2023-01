PERTLE NA GRUDIMA SAMO ŠTO NE PUKNU! Kraljica bakšiša OBARA S NOGU - Tea pomutila pamet muškarcima u najluđoj noći!

Tea Tairović u najluđoj noći sve je oduševila i oborila s nogu izazovnom kombinacijom.

Izvor: Instagram/tea_tairovic

"Kraljica bakšiša" koja izazovnim plesom napravi pometnju gdje god da se pojavi, 2023. godinu dočekaće s beogradskom publikom, a na nastupu se pojavila u suknji i topu koji je muškarcima raspalio maštu!

Tea Tairović na sebi je imala suknju do poda svu u cirkonima, a maleni gornji dio napred je bio raskopčan, neki bi rekli, i previše. Takođe u cirkonima premali top je napred imao samo tanke pertle koje su jedva zadržavale pjevačicino bujno poprsje da ne ispadne, a šta će se desiti do kraja nastupa, kada zamiješa kako samo to ona umije, ostaje da saznamo.

Tairovićeva nije željela da otkrije da li je obukla crveni donji veš kao neke njene koleginice koje vjeruju da to donosi sreću, ali je poručila da je jako srećna što ove godine u najluđoj noći nastupa pred beogradskom publikom.

Pogledajte i delić Teinog nastupa:

Kao i šta je još otkrila prisutnim medijima pred nastup!