"KRALJICA BAKŠIŠA" PROGOVORILA O SUJETI NA ESTRADI: Tei Tairović podmetali nogu - Za ovo trebaju ČELIČNI ŽIVCI!

Pevačica Tea Tairović postala je poznata preko noći zahvaljujući hitu "Hajde", a na svojoj karijeri je vredno radila da bi došla do ovog što je danas. Popularna je u čitavom regionu, pa je i među najtraženijim i najangažovanijim pevačicama na estradi. Iako puni klubove svakog dana i redovno je časte ogromnim bakšišom, Tea kaže da joj slava nije udarila u glavu i da se nije promenila.

"Ja sam radila na tome, uspeh vam dolazi onda kada najmanje očekujete. Trudim se da ostanem na zemlji i normalna van bine. Mislim da mi to polazi za rukom, i dalje vodim jedan normalan život kao što sam vodila i ranije, osim što sam popularna", izjavila je tea, pa otkrila da pored novca dobija i druge poklone na nastupima: "To se dešava zato što ja ne jurim novac. Dobijala sam ruže, privezak za ključeve, prstenje redovno dobijam, imam kolekciju prstenja koju čuvam za sreću. Pokloni su devedeset posto od žena, one su na mojim nastupima u prvom redu, presrećna sam zbog toga. One u meni vide snagu i energiju, osim moje muzike, imam osećaj da me više vole kao ličnost, nego kao pevača".

Poznato je da na estradi vlada velika sujeta, o čemu su i brojni pevači javno govorili, a Tea priznaje da se i ona susrela s tim.

"Da ste me pitali pre par meseci, rekla bih ne... Sada se već susrećem sa nekim stvarima, opaskama, podmetanjem noge koje nisam očekivala. Ali dobro, život ide dalje. Ne verujem da me iko mrzi, ne vidim sebe kao najlepšu i najzgodniju, ali definitivno imam ono nešto. To su bile svakakve opaske, nije ovaj posao za svakog. Morate da imate čelične živce, ja ih nemam. Uglavnom se trudim da budem uzdržana maksimalno", izjavila je Tea Tairović.

