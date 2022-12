ZA DOČEK ĆU SEDETI SAMA KOD KUĆE! Suzana Mančić iznenadila odlukom - prvi put bez muža, a evo zbog čega su se RAZDVOJILI

Suzana Mančić neće čekati Novu godinu sa suprugom Simeonom kao što su mnogi očekivali, već je donela odluku da bude sama.

Najpoznatija "Loto devojka" u Jugoslaviji, Suzana Mančić, donela je odluku da ovu Novu godinu dočeka sama umesto u društvu supruga, grčkog bankara Simeona Ocomokosa, čime je mnoge iznenadila. U braku su četiri godine, a voditeljka smatra da je blagoslov imati slobodu u zajednici.

"Ova godina mi je bila kao buđenje iz nekog dugog sna. Prespavali smo koronu i kao da se vraćamo u normalu. To je moj utisak. Počela sam da se družim i da izlazim, a prethodne dve godine su stvarno bile užasne. Živeli smo u strašnom strahu, a straha sada nema. Psiholozi kažu da naše živote određuju naši strahovi. Strahovala sam da li će me pitati profesor, da li ću upisati fakultet, da li će da mi se javi dečko, da li ću se udati... Tata mi je bio jako strog, pusti me u izlazak do 22 sata, a ja strahujem kada se vraćam kući i kasnim. Ma stalno su neki strahovi, od bolesti, od napuštanja, a ja sam se s mnogim strahovima izborila", priznala je čuvena voditeljka koja obožava euforiju oko Nove godine, ali ovaj doček će provesti drugačije od ranijih.

"Za ovaj doček ću sedeti sama kod kuće. Srediću se i gledaću neki program, čak sam i drugaricama predložila da dođu kod mene, da obučemo neke lepe haljine i da uživamo. Muž mi je otišao na planinu, a pošto tamo od snega ne može da se izađe iz kuće, rekla sam da neću više ići na Pilion zimi. Kratko je rekao: 'U redu!'. Vidite, to je osvajanje bračne slobode", izjavila je Suzana Mančić uz neizostavni osmeh.

"Drugi put sam se udala kada sam imala 61 godinu. Spoznala sam ljubav posle mnogo godina i to je zrelost. Na početku me je fizički bolela razdvojenost, a onda sam shvatila da postoje njeni benefiti. Kad smo zajedno, lepo se slažemo, nekada se i posvađamo, ali i to ide u rok službe. Razdvojenost nam sada prija, jer je lepo i dobro sačuvati neko vreme samo za sebe", zaključila je.

