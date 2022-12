UŠLI U VEZU POSLE PRIČE DA JE BILA SA STARIJIM BIZNISMENOM I NJEGOVIM SINOM: Iva sad čeka bebu bogatašem iz Srbije?

Iva Grgurić navodno u drugom stanju

Iva Grgurić je u drugom je stanju i čeka bebu sa beogradskim biznismenom Nemanjom Petoševićem. Iako je pobednica Zadruge krila ispočetka vezu sa sinom poznatog beogradskog biznismena, Kurir sada otkriva da par čeka bebu.

Izvor otkriva da su svi oduševljeni što je Iva u drugom stanju, a najviše se obradovao upravo Nemanja. Njih dvoje, od trenutka kada su se upoznali, ne razdvajaju se jedno od drugog. Starleta deli njihove zajedničke fotografije na društvenim mrežama, a nedavno je i svojim pratiocima čestitala Božić u zagrljaju sa Nemanjom.

Nemanja je iz Beograda i radi u porodničnoj firmi na Novom Beogradu. Izvor blizak paru je ispričao da je reč o vrednom dečku, koji će zajedno s bratom Predragom naslediti biznis. Iako ima mogućnost da uživa u novcu koji porodična firma zarađuje, Nemanja svakog jutra ode na posao i bude tamo do uveče, radi s radnicima.

Otac ovog mladog biznismena je vlasnik najveće auto-perionice u Beogradu, imaju i rentakar centar, kao i kafić, u kojem povremeno organizuju žurke. Izuzetno su bogati, sedište njihove firme u Luksemburgu i posluju širom Evrope.

Iva Grgurić se u oktobru ove godine našla na meti skandaloznih optužbi hrvatskog biznismena, koji je progovorio o njihovim odnosu. Marijan Šarić je rekao da je "hteo da joj pomogne iz najbolje namere jer je bila sirotinja", a da je ona "posle njega, bila intimna sa njegovim sinom".

Ivine nekadašnje cimerke iz Zadruge otkrile su da je bila u emotivnoj vezi sa muškarcem koji je stariji od nje 40 godina, kao i da ju je držao po njihovim rečima u "zlatnom kavezu", da je bio u invalidskim kolicima i da ju je maltretirao psihički, ali fizički.

"Sve ono što je Iva govorila o meni u medijima je totalna laž. Ja imam kompletnu dokumentaciju o svemu što govorim, ona može da priča šta hoće. Ja sam njoj hteo da pomognem iz najbolje namere jer je bila sirotinja. Bila je jedna seljančica jadna, napuštena... O tome sam već sve pričao, da se ne ponavljam. U Zagrebu kad se pomene moje ime, svako zna ko sam ja, a ono što ona sad govori o meni je jako ružno i bezobrazno. Ona je dno dna", započeo je priču Marijan Šarić za "Kurir stars", a zatim nastavio:

"Iva je tip devojke koja može da se dovede u vezu s podvođenjem, prostitucijom i drogom. To je ona. Ona se bavila svim tim naveliko. Pričale su mi njene prijateljice da je uzimala moj auto i da je vozila dva kila heroina. Ja nisam ni znao šta je to. Njoj je bolje da me ne spominje, jer ja u svom telefonu imam intimne snimke s njom, koja je ona snimila lično, pa je meni kasnije slala. Imam sve dokaze i od doktora kad se operisala, sve sam ja to plaćao i sve sam znao. Znam i more drugih slučajeva gde je to radila i sa drugima, ali ja mogu da tvrdim samo ono što ja lično znam. Sve te snimke ću pokazati javno vama ako bude nastavila sa svojim lažima i demantovanjem", dodao je Šarić koji tvrdi i da je nakon njega u seksualnoj vezi sa Ivom bio njegov sin, ali i mnoštvo njegovih prijatelja.