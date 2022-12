KO JE MUŠKARAC SA KOJIM ANĐELKA ČEKA DETE? Glumica u petom mesecu, on trebalo da se venča sa drugom - evo o kome je reč!

Domaći mediji ne prestaju da bruje o Anđelki Prpić koja je u drugom stanju i čeka dete sa svojim venčanim kumom.

Otkako je odjeknula vest da je glumica Anđelka Prpić u drugom stanju, sve društvene mreže, ali i mediji ne prestaju da pričaju o tome.

Najveći šok izazvala je informacija da čeka dete sa svojim venčanim kumom, odnosno najboljim prijateljem svog bivšeg supruga, a pojavila se nedavno i fotografija zbog koje su mnogi prvi put i posumnjali na trudnoću. Glumica do sada nije želela da komentariše navode medija, a Kurir sada otkriva i ko je muškarac sa kojim je zatrudnela. Kako se navodi, otac deteta je izvesni M.Ž, kome je trebalo da bivši suprug glumice kumuje na venčanju s dugogodišnjom partnerkom, do koga, po svemu sudeći, neće ni doći.

"Anđelka je u petom mesecu trudnoće, a otac deteta je nekadašnji blizak prijatelj njenog bivšeg supruga. M.Ž. i on su bili najbolji prijatelji i trebalo je da i on njemu kumuje na venčanju sa ženom s kojom je bio 11 godina, ali pošto su se rastali, do venčanja i kumstva nije ni došlo", otkriva obavešten izvor za pomenuti medij.

Upitana za komentar na trudnoću i vezu s prijateljem svog bivšeg muža, sve što je glumica rekla je: "Nemojte molim vas da me zovete zbog gluposti".