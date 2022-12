NA EVROVIZIJU HOĆE I SAŠA POPOVIĆ?! Grandovci navalili na takmičenje - pjesmu čuvao 11 godina, ovo su DETALJI!

Srbija će uskoro birati svog predstavnika za Evroviziju, a mediji prenose da se među prijavljenima navodno nalazi i takmičar Saše Popovića.

Izvor: pink tv / screenshot

Pobjedu na poslednjoj Evroviziji su odnijeli predstavnici Ukrajine, a najprestižnije muzičko takmičenje će se 2023. godine održati u Velikoj Britaniji.

Javni servis Srbije je početkom septembra raspisao konkurs za izbor kompozicije koja će predstavljati našu zemlju, a neki od 900 prijavljenih su i dobro poznata lica iz svijeta muzike. Srbija će uskoro birati svog reprezenta, a domaći mediji nedavno su nezvanično saznali i prenijeli imena onih koji su se prijavili za učešće. Brojna dobro poznata lica našla su se na nezvaničnom spisku, a među njima su Dragan Kojić Keba, Goca Lazrević, Tijana Dačević i mnogi drugi.

Sada se navodi i da je na listi kandidat Saše Popovića, mlada Zvjezda Granda Aleksandar Simić, nezvanično saznaje Kurir. Učesnik muzičkog takmičenja dolazi iz Mionice, a njegov mentor je bio Dragan Stojković Bosanac. Završio je srednju muzičku školu, a zbog učešća u Zvezdama Grand napuštio je Muzičku akademiju. Muzički idol mu je Zdravko Čolić, a u takmičenju je izvodio operske arije.

Popović mu je rekao i obećao da za njega ima pjesmu za Evroviziju, ali je sada nepoznanica ko će s njim nastupiti u duetu.

"Postoji pjesma koju ja čuvam 11 godina, to je pjesma koja će biti namijenjena tebi, bez obzira na to da li ćeš ispasti u ovom krugu ili prođeš dalje. To je duetska pjesma koju ćeš pjevati zajedno sa jednim momkom takođe iz Zvjezda Granda, neću da kažem ko će to biti, i tu pjesmu ćemo prijaviti za sledeće takmičenje za Pjesmu Evrovizije i siguran sam da će RTS prihvatiti tu pjesmu da se takmičiš", izjavio je tokom takmičenja Popović, a Aleksandar se šokirano zahvalio i priznao da mu je takmičenje za Pjesmu Evrovizije najveća želja.

Ovako Aleksandar peva: