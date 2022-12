VAŽI ZA NAJBOLJU RIBU NA TV SCENI, SAD GOSTUJE NA ROMSKIM SVADBAMA! Aninom mužu NIJE SVEJEDNO - voditeljka otkrila sve!

Ana Radulović progovorila o odnosu sa suprugom i priznala kako reaguje na njenu karijeru, ali i nove poslovne projekte na kojima vrijedno radi.

Izvor: Instagram/ana.radulovic/printscreen

Supruga pjevača Mirčeta Radulovića Ana Radulović postala je poznata domaćoj javnosti kada je otpočela voditeljsku karijeru na RED televiziji i ubrzo postala jedno od omiljenih, ali i najatraktivnijih tv lica na sceni.

Njena popularnost raste iz dana u dan, a na Instagramu je prati preko 270 hiljada ljudi! U nekoliko navrata govorila je o trudu koji ulaže u posao, kao i izgradnju svog imena, te istakla da je jako željela da se izbori za svoj put. Nikada nije željela da bude samo "žena pjevača" iako se tom titulom ponosi, a odnedavno je pored emisije koju vodi započela još jedan projekat.

U poslednje vrijeme Ana gostuje na svadbama. Među tim svadbama su i romske, najčešće u inostranstvu, a Ana je otkrila kojim povodom ih posjećuje. "Upravo spremamo jedan novi projekat. Biće emisija vezana za te romske svadbe i mnoge zanima kako izgledaju ta veselja u Evropi i mi ćemo se potruditi da im to što interesantnije predstavimo", otkrila je Ana.

Anu je priznala i kako je njen suprug reagovao kada je čuo da ona želi da gostuje na svadbama kao voditeljka. Pogotovo što on dobro zna da gosti na svadbama znaju i da budu neprijatni i da taj posao nema samo onu lijepu stranu, već i onu mračnu.

"Pa, iskreno, tebi sada ovo prvi put govorim i za ovu emisiju. Nismo još nikome rekli. Što se tiče Mirčeta i da li se on plašio, ja mislim da jeste s obzirom na to da mu prvi put kada sam išla na jednu proslavu nije bilo svejedno. U početku mu je bilo čudno otkud ja u toj priči, ali kada sam otišla na prvu proslavu i kada je video kako je to izgledalo i on se tada oduševio. Vjeruje mi, što je najbitnije."

Pogledajte Anu i Mirčeta: