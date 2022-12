U KOMBINEZONU SE UVIJA PO PODU! Nova pjesma Lune Đogani - Muž joj glumi u spotu, a u jednom kadru NEPREPOZNATLJIVA

Luna Đogani odlučila je da se vrati na estradnu scenu, a fanovima je predstavila novu numeru "Kontra".

Nakon turbulentne godine u kojoj je ostvarila veliku želju da posjeti Ameriku, a zatim i teškog perioda kada je izgubila bebu, Luna Đogani odlučila je da se vrati na muzičku scenu i objavi novu pjesmu, kao i spot. Đoganijeva je snimila numeru pod nazivom ''Kontra'', a u spotu joj glumi njen suprugu Marko Miljković.

Luna je "podigla temperaturu" u kombinezonu od crvenog lateksa koji je istakao njenu vitku figuru i u kom se valjala po podu. U nekim kadrovima je sa šiškama u crnoj kožnoj kombinaciji, kako mnogi komentarišu, skoro neprepoznatljiva.

Lunine prethodne numere postale su veliki hitovi koji se i danas slušaju, a ne sumnjamo da će i nova krenuti istim stopama. Pogledajte neke kadrove iz novog spota, kako se vama čini Luna sa šiškama?

"Što se tiče muzike, ne vidim sebe više u tome, da pjevam, nastupam. Realna sam i svjesna da nemam glas za to. Ali je to nešto što ja volim, to mi je ostalo iz muzičke porodice. Možda ako dobijem dobru pjesmu, da je snimim za svoju dušu, uradiću to", rekla je Luna ranije za domaće medije, na šta je Marko dodao: "Pitao bih je koliko pjevača na našoj sceni zna da pjeva, koji je procenat?".

