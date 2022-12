PREBOLIO I DALILU I ALEKS, IMA NOVU DJEVOJKU! Dejan posle 2 prevare uživa s LJEPOTICOM koja nema veze s rijalitijem!

Dejan Dragojević je prebolio bivše i prošlost ostavio iza sebe, a nakon duple prevare navodno je već uplovio u novu vezu.

Izvor: TV Pink / screenshot

Pobjednik prošle sezone Zadruge s kojim susret željno iščekuje njegova bivša djevojka Aleksandra Nikolić, koja je u vezi sa Filipom Carem, navodno je brzo prebolio i Dalilu i Aleks, te našao utehu kraj nove djevojke.

Od Dalile se razveo nakon što ga je javno prevarila s Filipom Carem, a Aleksandru je ostavio jer se takođe zaljubila u Cara. Izgleda da je on najveći Dejanov rival, s obzirom na to da je doživeo dvostruko razočaranje, ali život ide dalje, pa je Dejan navodno već u novoj vezi, i to sa osobom koja nema veze ni sa rijalitijem ni sa kamerama, piše Kurir.

"Sve rane liječi vrijeme, a Dejan je Aleksandru brzo prebolio jer ga je javno obrukala. S novom djevojkom se upoznao preko društvenih mreža, na kojima je i te kako aktivan. Ali ovog puta njegovu izabranicu nećete vidjeti u javnosti niti na mrežama. Čak se i ne prate, jer je tako sigurnije za oboje. Odlučio je da privatnost zadrži samo za sebe, mislim da čak ni njegovi najbliži prijatelji ne znaju za novu ljubav. Doduše, tek su počeli da se viđaju. Videćemo kako će se taj odnos razvijati, ali zasad je sve u najboljem redu. Njegova djevojka je prelijepa i čini mi se da trenutno živi u Novom Sadu, ali nisam siguran da li je rodom iz tog grada. Znam da prati rijaliti, ali je ne zanima da u njemu učestvuje i upoznata je s Dejanovim životom. Ne smeta joj njegova prošlost, već se trudi da budu koncentrisani na njihovu ljubav, a ne na skandale", ispričao je izvor blizak Dragojeviću, koji se na ovu temu nije oglašavao.

Ovako je izgledala ljubav s Aleksandrom:

Priznala je da nema emocije prema Dejanu, ali zato ima prema Filipu Caru sve jače...