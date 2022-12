SLAGALA SAM IH DA SAM PUNOLJETNA, NISAM BIRALA SREDSTVA! Šok detalji sa početka karijere - Tea Tairović PRIZNALA SVE!

Tea Tairović se prisjetila početka svoje karijere i priznala da nije birala sredstva da dođe do bine.

Tea Tairović otpočela je svoju karijeru u Zvezdama Granda, a danas važi za jednu od najangažovanijih pjevačica na domaćoj sceni.

Pjevačica je tokom ljetnje sezone svakog dana pjevala i punila klubove širom regiona, sada otkrila i nepoznate detalje svojih prvih koraka na bini. Na početku karijere ona je nastupala sa jednim bendom, a ispričala je kako je slagala članove tog benda samo da bi nastupala sa njima.

"Ja sam počela da pjevam sa jednim bendom iz Novoga Sada i lažno sam im se predstavila. Rekla sam da sam punoljetna, da imam pjevačkog iskustva, a bila sam maljoletna i nisam imala iskustva. Nisam birala sredstva da stignem do svog cilja", rekla je ona za Grandonline i dodala:

"Imala sam samo želju da stanem na bilo kakvu binu, samo da me neko vidi i da me čuje. Bilo je to traumatično zaista. Nisam imala nikakav repertorar, nisam znala kako da komuniciram sa ljudima, ništa, a željela sam samo nastupam negdje. Ja sam iz patika stala na štikle, nisam znala da hodam u njima."