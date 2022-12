VODITELJU NAGLO POZLILO! Darko Tanasijević već četiri dana na infuziji, ne može da ustane iz kreveta!

Darko Tanasijević oglasio se na svom Instagramu i otkrio da je već četiri dana na infuziji.

Voditelj Zadruge Darko Tanasijević nedavno je otkrio da dobija jezive poruke na društvenim mrežama, u kojima mu izvjesna ženska osoba prijeti čak i smrću i najavio da će potražiti zaštitu nadležnih organa, a sada je svoje obožavatelje zabrinuo fotkom koju je objavio na svom Instagramu.

On je svoje pratioce obavjestio da se već danima ne osjeća dobro. Darko je zbog svog zdravstvenog stanja na infuziji kako bi popravio svoj imunitet, jer ne može da ustane iz kreveta. Kako je objasnio fotkom, on ne ustaje iz kreveta, pa je podijelio fotografiju koja je sve zabrinula, a ispod koje je kratko napisao.

"Ulazim u četvrti dan", objavio je voditelj.

Ovako je komentarisao prijetnje koje je dobijao:

"Razumijem ostrašćenost pojedinih fanova učesnika, ali na sajber nasilje i prijetnje smrću neću ćutati. Sve to što rade jeste krivično djelo, stvari treba nazvati pravi imenom. Javna sam ličnost, ali ne i džak za udaranje. Nažalost, često se radi o osobama koje imaju djecu, unuke, pa se zapitam kakve to vrijednosti, stavove i model ponašanja prenose na nove generacije, na svoje najmilije. Ja sam odlično, ništa me neće poremetiti, pa ni ovo, a pitanja ću postavljati svakome, bez izuzetaka, i svoj posao nastaviti da radim profesionalno i objektivno", poručio je voditelj Zadruge.