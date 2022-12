BIO JE PIJAN I URLAO MI U UVO: Goca Lazarević doživela neprijatnost - Znam kako sam plakalala kad me je vukao za rukave

Pevačica Goca Lazarević otkrila da je dva puta napadnuta na svojim nastupima

Pevačica Goca Lazarević prisetila se incidenta koji je imala na jednom od nastupa kada ju je pijani gost maltretirao samo zato što nije htela da otpeva pesmu koju je naručio.

Goca Lazarević kaže da nije imala hrabrosti da se suprotstavi raznim navalentnim muškarcima kad je bila mlađa, te i da je prošlo mnogo godina dok nije naučila da odbije da peva na veselju, gde je moglo da dođe do problema s gostima.

"Bilo je raznih situacija na proslavama na kojima sam pevala. Nerado se sećam situacije kada je jedan pijani muškarac počeo da me maltretira samo zato što nisam htela da otpevam pesmu koju je tražio. Bio je to jedan Krajišnik, prvo je pitao uljudno da li znam pesmu, a ja sam najpristojnije odgovorila da to nije na mom repertoaru", rekla je Goca i nastavila:

"On je tada počeo da mi viče na uvo, da me vuče i govori da pesmu moram da naučim istog trenutka ako je nemam u glavi. Ma pravo iživljavanje! Rekla sam uljudno da je nepristojan i da me pusti, a on je nastavio da urla. Onda su se uključile kolege iz benda i domaćini. Udaljilo ga je nekoliko muškaraca, a ja sam nastavila da pevam. Nisam htela da me obeshrabri to što je neko neprijatan i pijan jer se sećam da sam se jednom rasplakala kad me je čovek vukao pijan za rukave. Tada sam pobegla s veselja".