ŽENE ODLIJEPILE ZA ZGODNIM BRATOM SANJE VUČIĆ! Stomatolog s izvajanim mišićima pravi haos na mrežama, pogledajte SNIMAK!

Nije samo Sanja Vučić popularna i poznata u familiji, već i njen brat Miloš za kojim žene uzdišu.

Izvor: Instagram/vuleks

Poznato je da popularna pjevačica Sanja Vučić, bivša članica grupe "Hurricane", ima zgodnog brata za kojim su žene poludjele. Od izgleda u mlađim danima se potpuno transformisao, pa je od debeljuce postao opasan frajer, a snimkom na društvenim mrežama je žene "izuo iz cipela".

Iako je danas veliki zavodnik i ima isklesane mišiće, brat Sanje Vučić nije oduvijek tako izgledao, već je ovakvu formu postigao voljom, željom, upornošću, disciplinom i trudom. Na Instagramu je objavio fotografiju od prije dvanaest godina i postao inspiracija mnogima.

"Često mi prilaze ljudi na ulici, prepoznaju me i to mi se dopada, moram priznati. Neki od njih me znaju kao Sanjinog brata, pa me pitaju kada će nova pjesma, da li mogu da je pozdravim, to me malo opterećuje, ali bude pohvala i na moj račun", izjavio je Miloš Vučić.

"Kao mali sam bio gojazan, isto kao i moja Sanja. A onda sam na početku faksa, 2011. godine, odlučio da okrenem priču. Krenuo sam intenzivno da treniram, promijenio sam način ishrane, i kroz godine i godine vježbanja, dobio sam tijelo koje danas imam", rekao je za domaće medije i dodao da ima mnogo više energije i da se neuporedivo bolje oseća, a poznato je da je po zanimanju stomatolog.

"Zdrav način života me održava da dobro funkcionišem u svim sferama. Takav život vodi do psihičkog zdravlja i on nam donosi benefit na svim poljima, profesionalnom i emotivnom, jer smo mnogo bolje raspoloženi i imamo više volje. Trening na dnevnom nivou je jako bitan, jer tako izbacujem višak negativne energije i zato svima preporučujem zdrav život i zdrave navike", poručio je Miloš.