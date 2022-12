KARLEUŠA NA SAJTU ZA ODRASLE! Pjevačica otkrila kada će se to desiti i šta ćemo gledati -"Zaradila bih milione"

Jelena Karleuša otkrila je kada će otvoriti nalog na satju za odrasle, kao i da vjeruje da bi zaradila milione.

Neke od svjetski poznatih ličnosti, ali i pojedine domaće uveliko zarađuju od svojih golišavih fotki koje objavljuju na satju za odrasle. Jedna od onih koja lijepo zarađuje na OnluFans-u je bivša košarkašica Milica Dabović, a mogla bi da joj se priključi i jedna od najpopularnijih pjevačica u regionu Jelena Karleuša.

Pop zvijezda već sada na društvene mreže postavlja provokativne fotografije, pa joj ne bi bio problem da to radi i za pare na popularnoj platformi "za odrasle, a Karleuša se otkrila kada će se to desiti.

"Kada bih otvorila profil na OnliFensu, zaradila bih milione! To sam rekla i svom producentu, a on mi je odbrusio: 'Samo preko mene mrtvog'. Zato sada ne razmišljam o tome, ali čim Kim Kardašijan napravi profil na toj platformi, i ja ću", rekla je pjevačica i otkrila kakav sardžaj ćemo imati prilike da gledamo.

"Fotografije ne bi bile drugačije od 90 odsto onih koje objavljujem na Instagramu. To su fotke sa nastupa u veoma provokativnim kostimima. Jedino ne znam šta bih onda postavljala na ostalim društvenim mrežama, ali snašla bih se".

I dok se u šou-biznisu JK prikazuje kao seksi vamp žena, u privatnom životu je sušta suprotnost. JK na bini puca od energije i s*ksepila, a kod kuće je prava domaćica. Tako je u luksuznoj vili na Senjaku zasadila povrće - "U svojoj bašti gajim paradajz, koji nekontrolisano džiglja. Odlično mi uspijeva. Baš je ukusan i sladak. Tako je to kod nas dobrih ljudi, sve nam ide od ruke. Od proljeća sam počela da sadim luk i krompir. Uživam u tome", rekla je Jelena i dodala da bi voljela da jednog dana živi van grada: "Životni san mi je da kupim kuću na selu i uzgajam organsko voće i povrće".

I dok se ne preseli na selo, Karleuša nastavlja sa poslovnim obavezama. Ona će za doček Nove godine nastupiti u hotelu "Hajat", gdje će publika uživati u njenim hitovima. Jelena obećava da će napraviti noć za pamćenje, koja će biti još bolja ukoliko sa njom na bini zapjeva i svjetski poznati Brazilac sa kojim je snimila duet Pablo Vitar: "On i ja bismo napravili haos! Visok je dva metra i konačno bi neko na sceni bio krupniji od mene".

Jelena Karleuša otkrila je i da je od udruženja kasirki jednog poznatog lanca prodavnica u Srbiji dobila pohvalnicu za najljubazniju mušteriju - "Redovno odlazim u prodavnicu po namirnice, pa su me kasirke baš zavoljele. Zato su mi dale nagradu 'najljubaznija mušterija'. Sa svakom od njih se slikam i popričam. Upućena sam u njihove tužne životne priče. I kupci me vole, pa me često puštaju preko reda, ali to odbijam. Uredno čekam da dođem na red", otkrila je Jelena.

Pogledajte jedan provokativan snimak koji bi mogao da se nađe na Karleušinoj stranici za odrasle:

