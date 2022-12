IZBACILI SU ME U DIVLJINU S MEDVEDIMA I OTIŠLI S BRENOM NA RUČAK! Zvezda Juge umirala od STRAHA - "To je bila je OSVETA"

Zvezda bivše Jugoslavije Daniel Popović proslavio se čuvenim hitom "Džuli", a taktove ove pesme brojne generacije prepoznaju i danas, iako je prošlo 40 godina od njenog objavljivanja.

Daniel Popović (67) veliku Jugoslaviju predstavljao je na Pesmi za Evroviziju 1983. u Minhenu sa pesmom "Džuli", gde je osvojio četvrto mesto, a sa ovom numerom na Jugoviziji pobedio je tada glavnog favorita grupu "Slatki greh". Onda je usledila njihova osveta.

Svi zajedno snimali su spot za pesmi "Jugoslavenka" i pevača su ostavili u nedođiji samog tri sata - "Helikopterom su me dovezli na Durmitor, usred ničega, gde su samo medvedi i vukovi, a ekipa s Lepom Brenom se odvezla na ručak. Ostavili su me samog u divljini i nisu se vratili tri sata. Ja sam stajao u svom oblaku parfema i umirao od straha. To nikada neću zaboraviti", prisetio se Daniel Popović snimanja spota za pesmu Jugoslavenka, u kojem je nastupao i, tvrdi, to je bila osveta jer je pobedio 1983. na Jugoviziji.

S pesmom "Džuli" tada je gotovo anonimni pevač poreklom iz Crne Gore "pomeo" favorite Slatki greh i Lepu Brenu i Mišu Kovača i osvojio visoko četvrto mesto. Četrdeset godina kasnije Popović ima veliku želju opet da zapeva na pozornici Evrosonga pa se prijavio na hrvatski, ali i nemački izbor za pesmu Evrope. Kaže da ako je mogao Džoni Logan to da uradi triput, može i on dvaput.

"Nije mi prvi put da sam se prijavio na Doru (na kojem se bira predstavnik Hrvatske za Pesmu Evrovizije). Prijavljivao sam se nekoliko puta dosad, ali nisam prošao. Prijavljivao sam se i za slovensku pesmu za Evrosong, u koju nisam prošao i isto tako nikakav odgovor nisam dobio", otkrio je Daniel, koji poslednjih godina živi u Sloveniji, a prijavio se prošle godine i za predstavnika Irske: "Nisam prošao, ali drago mi je što su se barem zahvalili na prijavi. Bili su korektni i iz respekta su odgovorili. Rekli su da im se prijavilo 300 pesama, iako tad sam ušao među top 30", ispričao je Danijel koji tvrdi da je veliki hit Željka Joksimovića ustvari plagijat.