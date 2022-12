SVOJU STOLICU NE BIH MENJALA, ZNAM KO SAM I ŠTA SAM! Viki Miljković o Zvezdama Granda - Niko ne može da me poljulja!

Viki Miljković je u Zvezdama Granda već godinama, kao žiri i kao mentor, a njen kandidat pobedio je u prošloj sezoni, pa je otkrila kakva očekivanja ima od novih takmičara.

Pevačica Viki Miljković već je dugogodišnji deo žirija muzičkog takmičenja Zvezde Granda, pa je otkrila ima li i koliko potencijala u kandidatima ove sezone i kakva očekvanja ima od nove dece, naročito kao neko čiji je kandidat pobedio u takmičenju u prošloj sezoni.

"Još je rano da komentarišemo, da dajemo neki krajnji sud, ima dobrih. Mnogi iz prethodne sezone nisu u prvom krugu pokazivali sve ono što smo mi kao mentori kasnije uspeli da izvučemo iz njih. Verujem da ćemo i u ovoj sezoni izvući najbolje iz te dece, naučiti ih i pokazati im mnogo toga, ali sada je tek polovina onoga što nas očekuje u prvom krugu", rekla je Viki Miljković, koja je kandidatu koji je pobedio prošle godine bila mentor, pa mnogi isto od nje očekuju i ove godine.

"Nisam ni prošli put ništa očekivala, ali desilo se. Najbolje je kada ništa ne očekujete, pa ako bude onda ste presrećni. Svako priželjkuje pobedu, svako želi pobedu, svako se bori za to, ali ja sam generalno u svom životu i u svojoj karijeri bez prevelikih očekivanja. Kako Bog bude rekao, tako će biti", izjavila je pevačica, koja je tokom takmičenja nekoliko puta bila osporavana.

"Osoba sam koja vrlo čvrsto stoji na zemlji i što se tiče pozitivne, ali i negativne strane. Niko ne može da me poljulja kakve god komentare da mi udeli. Najbolje znam ko sam i šta sam, šta znam i šta ne znam. To učim i svoje dete, ali i kandidate. Morate biti svesni ko ste i šta ste, ali i onoga što ne znate, da biste učili i radili na sebi. Moje samopouzdanje nije promenjeno, ali sam zbog Nerminove pobede presrećna", objasnila je, pa se osvrnula i na nedavnu situaciju kada su članovi žirija poželeli da promene mesta, ali Ana Bekuta i Bosanac se nisu složili s tim.

"Podržavam ih u tome, ni ja moju stolicu ne bih menjala", kroz smeh je izjavila Viki, koja svojim kandidatima najčešće deli ove savete: "Da budu jako dobri u onome što rade, da veruju u sebe i da ostanu skromni. To nas čini na neki način posebnima. Ako zaboravite ko ste i šta ste do juče bili, to se onda okrene protiv vas".