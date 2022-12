"ZNALA SAM ZA KOGA SE UDAJEM!" Indi se preselila u Dansku, pa prvi put progovorila o braku i o mužu biznismenu!

Indira Aradinović Indi odnedavno je udata žena, a njeno srce je osvojio biznismen iz Danske zbog kojeg se preselila tamo, ali često dolazi u Beograd.

Izvor: TV Pink

Pjevačica Indira Aradinović Indi nedavno se udala i preselila se u Dansku, gdje živi sa suprugom, ali je zbog posla često u Beogradu. Otkrila je kako se osjeća kao udata žena, ali je progovorila i o planovima za budućnost i o saradnji sa sestrom Editom.

"Uklapam se dobro, zato me i ima ovdje često. Cijeli život sam maštala da živim na moru, ali se nisam nadala da će to biti neko hladno more. Da, ljudi jesu hladni i jeste drugačije nego ovdje, ali ja to nadoknadim dolaskom u Beograd. Malo sam se udala, pa živim takav život. Jesam udata, ali se nije mnogo toga promijenilo. Radim redovno, došla sam da završim trilogiju, moja sestra Edita se konačno umiješala. Prvi put je poslovno stala iza mene i jako sam srećna što sam pod njenim uticajem dobila neku 'novu Indi'", ispričala je pjevačica, pa se osvrnula i na svog supruga.

"Moj muž je znao koga ženi, kao što sam ja znala za koga se udajem. Sada je to malo drugačije, kada dođem posle nekog vremena, ljepše mi je i emotivnija sam kada vidim drage kolege, prijatelje, braću i sestre. Imam najljepšeg muža na svijetu i zbog toga ga najviše volim, jer je širok i jer ima razumijevanja za mene i moj život. Nije lako putovati i ići non-stop gore-dolje, ali nije ni teško ako se dobro organizuješ", rekla je Indi u emisiji "Premijera Vikend specijal", a priznala je i da se priprema za slavu, 19. decembra, inače slavu svog muža, koju će prvi put obilježiti u Danskoj.

"Udala sam se u užem krugu porodice za vjerenika iz Danske, koji je inače iz Kragujevca. Posle opštinskog zaključenja braka proslavili smo uz ručak i vino, rakija i malo muzike. Valja se... A svadba ide s proljeća. Pa kako drugačije da me Kragujevčanin izvede iz kuće, nego da puca u jabuku na Karaburmi? Burme sam okačila javno, jer sam jako srećna i želim to da podijelim sa svojim pratiocima i vama medijima kroz moju jedinu izjavu. Ništa nije bilo tajno. Svadba tek stiže!", rekla je Indi nedavno.

Pogledajte i kako izgleda njen suprug: