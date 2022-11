BILA SA VELJKOM RAŽNATOVIĆEM, PA SE UDALA ZA SRPSKOG GOLMANA! Sve što niste znali o Ani Rajkovič - cica BOLI GLAVA!

Ana Rajković dospela je u centar interesovanja zbog svojih emotivnih veza, kasnije i udaje za Predraga Rajkovića.

Izvor: Instagram/rajkovic__ana

Reprezentaciju Srbije na Svetskom prvenstvu u Kataru bodri čitava nacija, region, ali i brojne poznate ličnosti. Pevačice poput Jelene Karleuše, Marije Šerifović, Milice Pavlović i mnogih drugih uputile su podršku našim orlovima, ali ipak najjači oslonac i "vetar" u leđa nalaze u svojim lepšim polovinama.

Supruge srpskih fudbalera otputovale su u Katar kako bi bile uz svoje muškarce, ali to nije bio slučaj i sa Anom Rajković, suprugom golmana Predraga Rajkovića. Poznato je da je Ana bodrila Peđu na skoro svim utakmicama, ali nažalost sudeći po objavama sa mreža, Ana je ovog puta, na iznenađenje svih ostala u Beogradu, a pre neku noć je do sitnih noćnih časova proslavljala rođendan svoje bliske prijateljice.

Jedan od najboljih golmana već godinama brani u inostranstvu, a svojim talentom i trudom je obezbedio i mesto u reprezentaciji, što je jako značajno za svakog sportistu. Pored toga što niže uspehe na terenu, cvetaju mu ruže i na ljubavnom planu. Uživa u idiličnom braku sa bivšom manekenom Anom Rajković, koja mu predstavlja najveću podršku.

Ime Ana Rajković bilo je poznato javnosti i pre nego što se udala za fudbalera, doduše pod devojačkim prezimenom Cakić. Pre nego što je u Peđi pronašla ljubav svog života, manekenka je bila u ljubavi sa Veljkom Ražnatovićem, što nije prošlo nezapaženo u medijima. Međutim, Veljko nije jedina poznata ličnost koja je osvojila srce fatalne Ane. Ana je pre Veljka bila u dugogodišnjoj romansi sa Srđanom Mijailovićem, fudbalerom Crvene Zvezde.

Ana i Veljko su bili u vezi pre nego što je na scenu stupila Bogdana, a manekenka našla sreću sa fudbalerom, a svojevremeno je otkrila da se ne stidi nijednog izbora iz prošlosti, ali i da je ostala u dobrim odnosima s bivšim partnerima. Za medije je u nekoliko navrata govorila o početku ljubavi sa Predragom:

"Naša veza je zaista počela slučajno. Dopisivali smo se, a upoznali tek dve godine nakon prvih razmenjenih poruka. Pila sam kafu sa drugaricom i ona je izrazila želju da idemo na utakmicu, pa sam pozvala druga koji nam je doneo karte. Posle te utakmice rekla mi je da joj je Peđa simpatičan i zamolila me da ga pozovem da izađe sa nama. Sve je išlo po planu osim toga što sam se na kraju ja udala za njega. Iskreno, lagala bih ako bih rekla da sam odmah znala da je to to i da je on taj! Baš naprotiv, on je meni svakim danom dokazivao kakav je zapravo i naša ljubav je krenula od nule i rasla svakoga dana i to ne prestaje do danas", rekla je svojevremeno Ana.

Par ima dva sina - Relju i Tadiju, a bivša manekenka neretko sa pratiocima deli porodične i privatne trenutke.