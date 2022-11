POLICAJAC ME NAŠAO KAKO SPAVAM U KOLIMA NA KOŠUTNJAKU: Folker otkrio - "Bukvalno sam bio bez dinara"

Boban Rajović pričao je o svom životu pre nego što je postao popularan.

Pevač Boban Rajović je ranije otkrio da je svojevremeno radio kao taksista i da je često bio u situaciji da bude bez novca. Sada je, gostujući u emisiji na Kurir televiziji govorio kako nije imao novca i kako mu je trening bio jedini izduvni ventil.

Pevač je ispričao je anegdotu iz tadašnjeg života, slikovito je prikazao život koji ga je lomio, ali i to kako je on uvek ostao dostojanstven i dosledan sebi. "Kada kažem ostajao sam bez para, to samo misle, a dobro ostao si bez para, a to je malo dublje, stvarno sam ostajao bez novaca, stvarno sam spavao u kolima na Košutnjaku, kada me policajac budio i kaže kako ne mogu tu da spavam, a ja se folirao i kao pa nema ni jedan hotel zbog sajma knjiga".

"Ako psihički odeš zbog novca, možda zvučim pogrešno, ali to su za mene slabići, pa novac je jedan običan papir, preživeće se. Izađi, istrči, izudaraj džak, veruj u sebe i u svoj cilj", rekao je pevač.