KAKO DA NE POGLEDAM DRUGU, A PJEVAČ SAM?! Boban Rajović nikad iskrenije o braku i odnosu sa suprugom - Oprostila mi je!

Boban Rajović pričao o odnosu sa suprugom, priznao i da su imali problema.

Boban Rajović već 30 godina je u braku sa suprugom Draganom, sa kojom ima troje djece. Njihov sin Andrija je uspješan fudbaler, a Anđela i Ivana su prave ljepotice i tatine mezimice.

Pjevač je sada otvoreno govorio o odnosu sa svojom izabranicom, ali i priznao da nije u svakom trenutku sve bilo bajno. Kako je otkrio, velikih problema je imao zbog naslova u medijima i povezivanjima sa drugim ženama, ali isiče i da Dragani nikada nije bio nevjeran. Supruga mu je oprostila natpise o aferama, a pjevač ne krije da umije "sa strane" samo da pogleda.

"Glupo bi bilo da kažem da nisam pogledao drugu ženu, a radim posao koji radim! Ranije je bilo drugačije, sad sam zreliji. Sad da se vratim u taj period kad sam bio mlad i lud, sve bih uradio isto jer se ne stidim ničega. Nikad nisam obrukao suprugu, da me neko vidi da šetam s drugom ili da me je neko uhvatio s drugom, smatram da sam tu čist. Imam sreću i da imam razumnu djecu, širokih su shvatanja, znaju šta moj posao nosi, imamo drugarski odnos. Bilo je naslova i priča kad su me ćerke kritikovale za neke stvari koje su bile u medijima. Poštujem i cijenim njihove kritike, znam da budem detinjast, istrpim kritiku kad zaslužujem da budem iskritikovan, ako je otišlo daleko, molim za oprost, bude mi oprošteno, nadoknadim sa ozbiljnom dozom ljubavi i davanja u svakom segmentu njima i poštovan sam otac i roditelj", rekao je.

Folker je naglasio da je njegova žena temelj porodice i da je, kao takva, i sačuvala njihov brak.

"Za suprugu je bilo jako bolno, volio bih kad bih mogao bar 20, lupio sam, momenata, naslova, sumnji, priča, da izbrišem. Volio bih da se današnje generacije žena počnu proučavati kako su te neke žene odrastale, razmišljale... Moja žena je jedno divno stvorenje, ne samo što mi je oprostila te stvari o kojima se pričalo, ako hoćeš da sačuvaš brak i imaš porodicu, moraš 1.000 puta da zažmuriš, a današnje generacije razmišljaju - ja to nikad ne bih uradila, OK, ti ne bi, ali, zauzvrat, ja imam ženu koja je mnogo poštovana i cijenjena", zaključuje Rajović.