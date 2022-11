"SLOMIĆU TI VILICU, NIKO ME NEĆE SPRIJEČITI": Eskalirala svađa Vuka Moba i Šaka Polumente - reper prijeti BATINAMA!

Reper se ponovo oglasio na društvenim mrežama i odgovorio folkeru Šaki Polumenti na konstataciju da je "takvih kao što je on, napravio bar desetak po svijetu"

Pjevač Šako Polumenta ponovo se našao u jeku skandala zbog navodne glasovne poruke udvaranja koju je poslao nepoznatoj djevojci, a reper Vuk Mob ga je prozvao na mrežama zbog tog poteza.

"Upoznao sam Šaka Polumentu, on generalno nije loš. Ono što nas šokira jeste da je internet postao minsko polje, najgora stvar na svijetu, a on batica grebe i rukama i nogama da opet bude na stubu srama. Ne znam koji mu je đavo", izjavio je Vuk u videu na koji je Polumenta odgovorio i poručio da ne pravi "marketing na osnovu njegovog imena".

Folker mu je u istoj poruci poručio "da ide malo da radi i uzima pare" i poručio da je "takvih kao on, on po svijetu bar desetak napravio", zbog čega je na društvenim mrežama isplivao novi snimak u kojem Vuk Mob prijeti:

"Ja volim dobru šalu i sve to po internetu, ali ne volim kad se spominje porodica i to kao ko je koga napravio. To već vuče neke dublje stvari, posebno kod mene, jer sam ja prije godinu i po dana ostao bez oca. I ti kao kažeš 'napravio sam ja bar deset takvih po svijetu'. Okej, napravio si ih deset, al nijedan ti neće udariti šamarčinu kao što ću ti ja udariti da ti slomim vilicu! A ako misliš da će bilo ko, od opasnih čika koje poznaješ da me spriječi u tome, j*beno se varaš, jer ne može bog otac da me spriječi ni u čemu što ja radim! Ne bojim se Isusa Hrista, a kamo li bilo koga drugog. Jedini kog sam se bojao je bio Vule Gojković, tako da, šamarčinu ćeš dobiti, izvini šta da ti kažem".