SANJA MARINKOVIĆ OPLELA PO MUŠKARCIMA: Danas imaju se*s do zore, sutra traže 100 evra – Fali mi VA*INALNA INTELIGENCIJA!

Sanja Marinković govorila je o intimnim odnosima i šta danas muškarci očekuju od žena.

Muško-ženski odnosi su uvek aktuelna tema, a upravo o njima je bilo reči u emisiji "Ako progovorim" na K1 televiziji u kojoj su svoja razmišljanja i iskustva podelili voditeljka Sanja Marinković i urolog, dr Aleksandar Milošević.

Dr Milošević smatra da je pornografija, odnosno njena dostupnost, glavni krivac za sve češće probleme sa potencijom i narušene seksualne odnose među partnerima, Sanja je prenela neke detalje i zaključke koji su nastali iz ličnog iskustva.

"Muškarci ne vole žene koje mnogo rade i ne vole žene koje su mnogo zauzete. Oni vole da imaju kontrolu nad nama. Meni se desilo da se dopisujem sa muškarcima i da mi se nikada ne jave. Neko ne bi verovao, ali to je stvarno tačno. Milomir Marić mi je jednom rekao: 'Maco, o čemu oni tebi da pričaju kada ti sve znaš.' Potreban mi je muškarac koji je ambiciozan, pomalo iracionalan, da ima emocije... Da ima tu neku lakoću življenja koja mu neće zavisiti od lakoće keša. Smejala sam se skoro sa drugaricom. Ona je bila na večeri sa muškarcem i sve je bilo divno i super dok je on nije pitao nju šta misli o njegovim kapcima i da li treba da ih operiše. Mislim da muškarci u istom danu mogu da imaju odnose i sa ženom i sa ljubavnicom bez problema. Moja drugarica je doživela najluđu situaciju. Vodila je ljubav sa nekim muškarcem, posle joj je tražio 100 evra na zajam. Romantično veče, sve je bilo super, seks do zore, on zove sutra i traži 100 evra na zajam. Pa, čekaj čoveče gde si pošao? Te stvari se dešavaju. Meni su rekli da mi fali vaginalna inteligencija", otkrila je detalje iz svog privatnog života Sanja Marinković.

Najopasniji su oženjeni

Marinković je otkrila i da muškarci koji žele da prevare suprugu “veoma opasni”.

"Oženjeni muškarci su mnogo agilniji kada je reč o udvaranju drugoj ženi koja je slobodna. Oni su najagilniji i najodlučniji i odmah će da pošalju poruku. Odmah znaju šta hoće i kod njih nema uopšte razmišljanja. Muškarci koji su u braku i žele da varaju ženu su najagilniji u tome da to urade. Ima muškaraca koji su papučari kod kuće, a napolju vole da se 'mačuju sa svojom seksualnošću'. Nemam partnera i dosta izlazim sa drugaricama i mogu knjigu da napišem o oženjenim muškarcima i njihovoj agilnosti da se udvaraju i u restoranima i u klubovima. Prvi muškarci koji šalju piće i pitaju za status su oni koji imaju burme. Muškarci očekuju od svojih supruga da budu iste kao starlete koje gledaju u rijaliti programu i da rade tu 'fiskulturu' kao u filmovima za odrasle ili izgube interesovanje."

I žene varaju

Ali da nije "lopta samo u muškom terenu", da i žene varaju, potvrdila je novinarka i iznela svoj sta o tome.

"Svakoj ženi može da se dogodi ako je prilika da joj strast pomuti razum i niko ne može da me ubedi da to ne može da se desi. To može da se ne desi samo u situaciji visoke kontrole ili nesigurnosti u sebe, pa da ne dopustiš da ti se to desi, a znam i takve žene. Ima žena koje su isfrustrirane, nesigurne, nemaju dovoljnu kulturu tela, a sve im se hoće, pa onda ubede sebe kako im se u stvari ništa neće. U stvari kada imaju dovoljno samopouzdanja i zadovoljne su sobom, desi im se neka strast prema nekom muškarcu. Retka je ta koja neće da se prepusti. Pre svega mislim na one koji su jako dugo godina u braku. Stvar je kontrole da li hoćeš ili nećeš u tom trenutku. Rada Manojlović mi je pričala da na slavama u selu ne daj bože da ti pogledaš nekog drugog muškarca pored sopstvenog muža. Ona je nadrljala kada dođe kući uveče. Verujem da bi žene koje žive u manjim sredinama volele da su malo moderne amazonke, ali nažalost takva je situacija i takve su okolnosti u kojima živimo. Zanemarivanje najbrže potroši ljubav u braku ili vezi. Ljubav se isto troši kao što se troši novac. Nekada mislimo da je kod komšije sve lepše, a on u stvari bije ženu i jadna žena svako veče dobije batine. Žele ljudi da se prikažu u idealnom svetlu", ispričala je voditeljka.