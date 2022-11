USKORO PUNI 70, A NE PRESTAJE DA ODUŠEVLJAVA IZGLEDOM! Danica Maksimović raspametila novim fotkama - "Žena zvana LJUBAV"

Danica Maksimović pleni i stasom i lepotom, a trenutno uživa na planini i fotografijama u kupaćem ponovo ruši sve predrasude.

Objave glumice Danice Maksimović nikada ne prođu nezapaženo, naročito kada se radi o onima na kojima pokazuje savršenu top formu i fantastičan izgled u 70. godini. Rešila je da predahne na Zlatiboru, a na Instagramu je ponovo izazvala divljenje fotografijama u kupaćem kostimu u džakuziju.

Slovi za jednu od najlepših i najnegovanijih dama, gde god se pojavi zrači pozitivnom energijom i za nju kao da je vreme stalo, budući da će u januaru sledeće godine napuniti jubilarnih sedamdeset, a da izgleda bar upola mlađe.

"Imam dobru liniju, jer vežbam dva-tri puta nedeljno. Rastežem se u krevetu, idem na pilates i jogu. Mogu da uradim špagu i most iz mesta, i to bez zagrevanja. Umem i stoj na rukama, kolut napred i nazad, salto... Nije mi teško, jer to sve radim odmalena. Moj život je asketski. Ako čovek želi da ima zategnute mišice, lep ten i da bude zdrav, mora i da vežba. Mora da vodi računa i o ishrani. Ja jedem umereno i nikad ne večeram", otkrila je jednom prilikom za "Informer" tajnu svog izgleda, a pogledajte njene najnovije fotografije zbog kojih je dobila pregršt komplimenata:

"Ludilo kako žena izgleda u svojim godinama!", "Najlepša", "Jao, Dano", "Žena ljubav!", samo su neki od komentara upućenih glumici, koja je nedavno otkrila da najviše uživa u svom raju koji je napravila u svom domu.

