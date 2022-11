NIŠTA MU NE KAŽEM, DOĐEM KUĆI I ISPLAČEM SE... Danica Maksimović o odnosu sa sinom - "Mnogo je teže i komplikovanije"

Danica Maksimović otkriva da joj je mnogo teže sarađivati sa sinom Milošem, ali da je to za nju poseban izazov.

Izvor: Instagram/danymaksi

Glumica Danica Maksimović, osim što važi za jednu od najlepših, definitivno slovi i omiljenu srpsku glumicu. Više od četrdeset godina je u vanbračnoj zajednici s emotivnim partnerom Todetom Lolićem, s kojim ima sina Miloša Lolića koji već dugo živi u inostranstvu, gde se bavi pozorišnom režijom. Nedavno je mamu angažovao za ulogu u svom novom projektu, pa je otkrila kako izgleda sarađivati sa članom porodice.

"Sada je on moj reditelj, a ja sam njegova glumica. Mi smo saradnici. Poseban je izazov raditi sa njm, jer je veoma zahtevan, strog i precizan, a ja hoću da odgovorim na svaki njegov zahtev. Radila sam sa Dejanom Mijačem, Egonom Savinom i sa brojnim slovenskim rediteljima, ali ovo je nešto sasvim drugo. Ovo je mnogo teže i mnogo komplikovanije. I Miloš lakše vikne na mene nego na bilo kog drugog kolegu.Ja ništa ne kažem, ali dođem kući i isplačem se. Posle nekog vremena on se javi i pita me da li sam se smirila", ispričala je glumica, koja je tokom karijere dokazala da je veliki profesionalac, pa tako i u ovom slučaju.

"Odnos između Miloša i mene je veoma kompleksan, ali dobila sam vrlo zahtevnu ulogu koja podrazumeva posebnu fizičku transformaciju o kojoj još uvek ne bih da govorim. Biće to svakako veliko iznenađenje za gledaoce", otkrila je Danica Maksimović, koja ne prestaje da oduševljava izgledom u sedmoj deceniji, a za to je zaslužno svakodnevno vežbanje.

"Moj dan je nezamisliv bez vežbanja. Između pola sata i četrdeset minuta radim vežbe za ruke, noge, za sve kosti i zglobove. Najviše pilates i jogu, najčešće na podu i sa tegićima u rukama, zavisi šta mi se tog dana učini najpotrebnijim", objasnila je.

S porodicom se svojevremeno preselila u kuću na Zvezdari, koju su ona i njen suprug kupili od rodbine, a ono što je posebno vredno pažnje je lepo dvorište u kojem gaji cveće i zelenilo, a pretežno ruže o kojima godinama brine. Pogledajte njenu oazu mira: