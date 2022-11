PISALI NA TVITERU DA SAM NEVINA: Milica krila vezu sa sportistom, pa progovorila o pevačima - Izađem, ali slabo je to...

Milica Pavlović iskreno o partnerima i načinu udvaranja kolega pevača

Milica Pavlović nedavno je najavila prvi solistički koncert u Nišu, koji će biti najava spektakla u Areni u Beogradu, ali i novog albuma, koji sprema za proleće. Tom prilikom je otkrila da nema simpatiju, ali i otkrila zašto je rešila da prizna, sada već završenu vezu sa vaterpolistom Nikolasom Saveljićem.

"Ispala sam fer, jer ja od toga da o tome ne pričam, ispalo je na Tviteru: 'Evo je ova nevina'. Daleko od toga. I onda sam bila iz priče daj da kažem za nekog, da više ne budem. Namestila se situacija, takva je bila i emisija. Ne kajem se. Mogu ja da ti otkrijem još nekog, ali to nema veze", rekla je Milica i priznala da li je bila u vezi sa nekim kolegom.

" Izlazila jesam, bila nisam. Izlazila sam s više njih: neko lepo piće, šetnja, priča. I sa svakim od njih sam ostala u super odnosima. Ali meni je tada, u tim momentima, bilo krenulo snimanje albuma, koncerti, nema me, a taj neko ode svojim poslom. Nikako nismo kliknuli na kraju i nikad se to nije završilo da smo se nekako zgadili. Prosto, izlazimo i put nas navede negde drugde, ali kad se sretnemo, super smo", rekla je Milica i dodala:

"Nisam zaljubljive prirode i retko kome dajem priliku. U ovom poslu sam 11 godina i zaista sam odolela mnogim iskušenjima. Uglavnom su ti ljudi s javne scene s kojima sam izlazila do mene dolazili uz preporuku. U smislu, deset njih mi kažu: 'On je dobar dečko, nemoj da ga stavljaš u tu kategoriju. On nije to što misliš, zbog toga i toga. Molim te, izađi na piće s njim, on je moj drug, brat. Dečko pita za tebe tri godine, nije budala.' Oni mi onda daju te opise i onda kažem:'Okej, normalac je.' Prođe neko vreme i ja odem s njim na piće. I posle dve nedelje pita me da li može da me izvede na ručak i onda odemo", rekla je Milica i otkrila kako joj se udvaraju kolege: "Slabo. Za moj ukus slabo".