KRILA SE U STANU SA 7 GODINA MLAĐIM DEČKOM I PRIČALA O SAJTU ZA ODRASLE: Milica priznala - Većina bivših su promašaji!

Pevačica Milica Pavlović progovorila o bivšim partnerima

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Atraktivna pjevačica Milica Pavlović prošle godine je uslikana u društvu Nikolasa Saveljića, sina fudbalera Niše Saveljića. Tek nakon raskida je priznala da su bili u vezi i otkrila da su se "krišom viđali u stanu".

Pjevačica je tada priznala da nije znala što se krila, ali i otkrila da su godinu i po dana bili zajedno: "Krijemo se, viđamo se u stanu, kad odemo na Kalemegdan ja stavljam kapuljaču... jadan dečko sa mnom! Nikolas je mlađi od mene 7,8 godina, on je vaspitan dečko, dobar dečko. Upoznala sam mu mamu i sestru i zvali su me svi kada mi se desilo ovo s bakom. Žao mi je, ali krili smo se jer smo se tek upoznavali. Vidimo primjere javnih ličnosti koje eksponiraju veze kako se to upropasti. Zamisli dečko koji studira u inostranstvu i radi, da ja izađem i kažem ovo je moj dečko?!".

Nakon ispovijesti o bivšem, dotakla se i ostalih: "Ja mogu samo o promašajima da pričam. Ništa pametno. Da ima nešto pametno, taj bi bio sa mnom. Svi muškarci koji mi se udvaraju teški su promašaj! A i moji bivši su svi bili neki promašaji. Svi su oni dobri momci i piju sad viski".

Pjevačica se nedavno dotakla i teme "sajtova za odrasle" i otkrila da ne isključuje mogućnost da jednog dana otvori nalog na Onlifensu.

"Sve je za ljude, pa i Onlifens. Možda i ja nekad napravim profil na toj mreži. Nikad se ne zna", rekla je Milica i priznala da, uprkos "vrelim" slikama i velikoj popularnosti, nema dečka: "Nadam se da ću naći muškarca i bez profila na Onli fensu. Imam simpatiju, ali vam neću otkriti ko je u pitanju. Muškarci kojima se sviđam prilaze mi preko poznanika i prijatelja. To mi se dopada jer onda znam da je to provjereno i da je taj momak dobar".