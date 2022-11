BOJAN LEKSINGTON DOBIO TREĆE DETE: Aleksandri lekari govorili da prekine trudnoću, ona objavila sliku iz bolnice!

Aleksandra Vasković, supruga Bojana Vaskovića iz benda Leksington, rodila treće dete. Sa popularnim pevačem ima sina i ćerku, sada je na svet došla i Helena.

Izvor: pink tv / screenshot

Frontmen Leksington benda Bojan Vasković, postao je 15. novembra otac po treći put. Na svet je stigla devojčica, a ponosni roditelji su odlučili da će nositi ime Helena.

Bojanova supruga, Aleksandra Vasković, oglasila se danas na Instagramu, gde je sve obavestila o porođaju. “Čekajući da te uzmem u naručje. Dobrodošla na svet naša hrabra devojčice, naša treća ljubavi najveća na svetu! Helena Vasković”, napisala je pevačeva supruga ispod fotografije na kojoj se vidi samo njena ruka i infuzija koju prima.

Supruga popularnog pevača je u osmom mesecu progovorila o problemima sa kojima se susrela u trećoj trudnoći. "Tokom ove trudnoće upravo sam se oslonila na sopstvene osećaje, pratila sam potrebe svog tela možda i više nego u prethodne dve i čini mi se poprilično neosetno je iznela do skoro samog kraja (koliko je to moguće sa dvoje male dece). Kada je reč o podršci mom zdravlju i bebinom razvoju trudila sam se, takođe, da pojednostavim korake", napisala je Aleksandra koja je malo pre toga otkrila da su joj lekari, zbog loših ultrazvučnih markera, savetovali da prekine trudnoću.

"Ostala sam vam dužna ovu objavu, koja je rekla bih po interesovanju jedna od najiščekivanijih. Čekala sam ovoliko dugo jer nisam bila spremna da je podelim, iako sam to jako želela. Naime, kao što sam u par navrata spominjala, ova trudnoća je protekla i i dalje protiče obojena bojaznošću, kada je reč o bebinom zdravlju. Ono što me je ovaj put iznenadilo, je što bebini ultrazvučni markeri nisu bili najbolji u tom trenutku i savetovan mi je prekid trudnoće. Da budem preciznija, postojala je sumnja da sa bebom nešto genetski nije u redu. Koliko je to mene iznenadilo i uplašilo nije potrebno opisivati", podelila je Aleksandra.