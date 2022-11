VIKAO NA POLICIJU, PA POBJEGAO KOLIMA! Baka Prase u centru novog SKANDALA - Jutjuber se opet BAHATI! Ovo su detalji

Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, u poslednje vrijeme samo ređa skandal za skandalom.

Nakon što je nedavno dobio prekršajnu prijavu zbog nedoličnog ponašanja i vrijeđanja koje se desilo na javnom mjestu pred policajcima i novinarima, Ilić je opet došao u sukob sa zakonom. Kako Kurir prenosi, Bogdan je prije nekoliko večeri u Beogradu na vodi došao svojim automobilom do šetališta, do mjesta gdje je to zabranjeno. Tu se zateklo i nekoliko pripadnika komunalne milicije, ali i mnogo ljudi koji su posmatrali taj prizor.