TRANSFORMISALA SE ZA 15.000 EVRA! Isplivao spisak svih plastičnih operacija - Ermina samo na lice potrošila 11.500!

Ermina Pašović za par meseci i potrošenih 15.000 evra, postala druga žena!

Ermina je bila učesnica treće i četvrte sezone Zadruge, gde su je gledaoci upoznali potpuno prirodnu, bez korekcija. Pašovićeva je po izlasku iz četvrte sezone rijalitija rešila da se reši svih nesavršenosti, a rezultat je u najmanju ruku šokantan.

Jedan od Ermininih problema billo je rošavo lice, pa je tako, nakon što je rešila problem sa aknama, otišla na lasersko uklanjenje ožiljaka. Za ovo je izdvojila od 150 do 250 evra po tretmanu, a uradila ih je, kako tvrde izvori, četiri.

Ubrzo nakon toga podvrgla se operaciji nosa, a ova intervencija kreće se od 3.000 evra. Potom je posetila hirurga kako bi podigla i kapke i za to iskeširala 900 evra, uz to poželela je i mačije oči, čija je cena 4.000 evra. Ermina je uradila i grudi i za njih je izdvojila 3.800 evra, tu su i nove jagodice od 900 evra.

Pašovićeva tu nije stala, već je uvećala u usne, koje su je koštale oko 500 evra, ali korigovala i oblikovala vilicu, metodom "Jaw lan", koja se radi hijaluronskim filerima i košta do 1.000 evra. Da bi došla do željenog izgleda, bivša zadrugarka odlazila je i na botoks tri regije, za šta je dala oko 250 evra. Suma sumarum, kada se se uzme u obzir sve što se Ermini nije dopadalo i šta je promenila na sebe, to ju je sve koštalo 15.250 evra.

Ermina je na društvenim mrežama često govorila o svojim operacijama. Danas ne izgleda ovako samo zahvaljujući "plastičaru", već i svojoj volji i disciplini - odavno se bacila na treninge i specijalni režim ishrane, zahvaljujući čemu je mršavija nego ikad.

