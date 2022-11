NIKAD ME NEĆETE VIDJETI SA ŠVORC TIPOM, TO MI JE POSAO: Pravilo sponzoruša za "ŠEĆERNE TATICE"

Žena, koja se otvoreno hvali da je sponzoruša i isti izraz smatra zanimanjem, otkriva sve o ovakvom načinu života.

Luksuzan način života je na društvenim mrežama postao opasno teatralan. Sve je više dokaza o tome da današnji tinejdžeri pate jer ne mogu da dosegnu životni stil koji im se nameće: firmirana garderoba, egzotične destinacije, besni automobili. U tome je veliku ulogu odigrala pandemija sponzoruša, za koje je u poslednje vrijeme popularan naziv "šećerne bebe".

Videćete ih sređene od glave do pete, u luksuznim restoranima i visokim potpeticama usred bijela dana, a na fotografijama su uvijek same. Tada ih mnogi pitaju: "A ko te je to slikao?", iako je javna tajna da se u većini slučajeva radi o takozvanim "šećernim taticama". Njima se obično nazivaju stariji, bogati muškarci koji će sponzorušama pružiti luksuzan i raskošan život u zamjenu za seksualnu uslugu.

Među takvim ženama je 42-godišnja Dester Menen, koja je na društvenim mrežama postala poznata po tome što obučava žene kako da dobiju novac od muškaraca. Kada je neko nazove "sponzorušom", smatra da je to kompliment i da stvar bude još veća parodija, kaže da je to "zanimanje". Dester je ispričala da je sve krenulo kada je dobila otkaz. Tada je imala 37 godina i odlučila je da "ne može više da se bori, već da počne da izlazi sa muškarcima koji mogu da joj pomognu".

Odmah se "bacila" u potragu za imućnima i kako kaže, "takvi muškarci imaju finansijski velikodušan pristup prilikom udvaranja". Zbog načina života na koji je ponosna, nailazila je na burne reakcije i negativne kritike, najviše od žena. Mnoge smatraju da je njena promocija trenda "šećernih beba" izrazito ponižavajuća za žene širom svijeta.

"Sve one govore: 'Jao, prodaješ svoje tijelo'. Što više objašnjavam, manje shvataju, ali ima i žena koje razumiju da je ovo sasvim normalno i da može dobro da se naplati. Ovo je zapravo posao. Mogla bih besplatno da podučavam žene i da razgovaram sa njima, ali jednostavno je - kada je nešto besplatno, to gubi svoju vrijednost. Ja sam svoju obuku unovčila i u tome mi je pomogao moj šećerni tata. Kupuje mi sve što mi je potrebno da ovo omogućim", rekla je.

Dester je svoje "znanje" pretočila u knjigu pod nazivom "Biblija kopača zlata", dok privatnu uslugu "ličnog trenera" naplaćuje 200 eura mjesečno. "Učim žene kako da budu najbolje šećerne bebe i da se pobrinu da od novca koji dobiju od svojih tatica, izgrade nešto svoje", rekla je ona i otkrila da je najveći iznos novca koji je dobila od svog sponzora bio 14.000 eura.

"I to je samo da imam za trošak. Tu ne računam poklone, stvari koje mi kupuje i svega ostalog što radi za mene sa strane. Dakle, kada vam muškarci daju novac i razmaze vas, uložite ga u školu. Ako želite da steknete obrazovanje, taj novac treba da se potroši na to", rekla je Dester, ističući da mnogi misle da je ovakav način život zasnovan isključivo na materijalizmu i pohlepi.

"Oni misle da se radi o odlasku u klub i ispijanju skupog alkohola sa šećernim tatom, a onda se sjutra probudiš sa mamurlukom i dobiješ drugog šećernog tatu. Ne. Pobrinite se da se šećerni tata ostane što duže sa vama i plati vam školarinu ako to želite. Pobrinite se da od tog novca stvorite neki biznis, prije nego što nestane i pronađe drugu djevojku", savjetovala je.

Mene je takođe rekla da je jednom u životu izašla sa siromašnim muškarcem, ali i da više ne bi ni razmišljala o tome da se vrati vezama sa manje velikodušnim partnerima.

"Kada ste žena koja voli lijepe stvari, švorc momak ima tendenciju da postane ljubomoran zbog vašeg načina života. Vidjela sam to iz prve ruke, jer sam jednom izašla sa švorc tipom. Oni podsvjesno počinju da se takmiče sa ženom. Nikada me nećete vidjeti sa muškarcem koji je švorc. Smatram da je to neuspjeh u poslu, a ja svoj posao obavljam maksimalno dobro", rekla je.