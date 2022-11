U TANGAMA IGRAO OKO ŠIPKE U 6. DECENIJI ZA 400 €! Bio je zvezda Farme - Evo gde je Radašin danas i čime se bavi! VIDEO

Radiša Miljković, poznatiji kao Radašin iz sela Ljupten između Aleksinca i Niša privukao je pažnju učešćem u Velikom bratu, kao i na Farmi.

Izvor: YouTube/Balkan videos/printscreen

Radiša Miljković bio je učesnik nekoliko rijalitija, a mnogi su komentarisali da je dvojnik glumca Radoša Bajića. Kako kaže, dlake na jeziku nema, a sada mu se, po svemu sudeći, smeši ulazak u Zadrugu 6. Nakon rijalitija nastupao je po klubovima gde je u šestoj deceniji igrao oko šipke u tanga gaćicama za 400 evra. Danas živi u rodnom selu u lepoj kući sa ženom Zlatkom, sinom, snajom i četvoro unučadi (Jelena, Jovan, Petar i Hristina). Iako je doživeo svojih 15 minuta slave, to mu nije donelo preveliku izmenu u načinu života. On se vratio u svoje selo, gde se i dalje bavi poljoprivredom.

"Radujemo se jer mi unuka Jelena danas kreće prvi dan na posao. Radi drugu smenu. Da l' brao jabuke ili išao u rijaliti šou, meni je isto. Tuđe neću, a volim da zaradim. Ne kradem ništa drugo sem ženskih poljubaca", šali se Radašin, koji kaže da se prvi put javio da učestvuje u nekom uživo programu pre dvadesetak godina. Ali ne kao Radašin.

"Tek kasnije kad su videli da sam otvoren, iskren, rekli su mi da sam isti Radoš Bajić u seriji 'Selo gori, a baba se češlja'. Znaš kako, čoveku bog da život i on ako samo sedi, radi i ne uživa, onda džaba ti sve. Odavno, ja sam gledao televizor i video da pozivaju za tu emisiju 'Ćao, Darvine' i odmah sam se prijavio. Onda su me zvali u 'Ludi kamen', 'Menjam ženu'... Ma svašta je tu bilo, ali upoznao sam dobre ljude. Mogao sam ja da živim u Beogradu. Imao sam tamo i posao na železnici, i to divan posao, ali ne mogu toliko da sedim u mestu", ispričao je Radašin za Kurir.

On kaže da pokušava da svojom iskrenošću, ali i dobronamernim stavom pokaže da čovek mora da bude otvoren, da bude drugar pre svega - "Imam ja dobre prijatelje. Evo, recimo, Zorica Marković, Lepa Lukić, to su veliki ljudi, velike žene. Bio sam sjajan s pokojnim Marinkom Rokvićem i uvek sa Erom Ojdanićem. Svi mi starija generacija umemo dobro da se zezamo, da se šalimo. Miki Đuričić je recimo dobar drugar, on je neiskazani drugar, ali ima i taktiku. Ume da uradi nešto da ga svi napadaju, a tada mu gledanost raste. Pa to je tako. Sećam se kad sam masirao žene, pa mi Vendi kaže da je masiram po stomaku, pa malo niže. Uh, reko, i sreća, ukapiram da je htela da napravi jednog učesnika što je bila ranije s njim ljubomornim. Odmah sam se povukao. Ma ajde, ja da nagrabusim ni kriv ni dužan", objasnio je Miljković i dodao da je voditelj Ognjen Amidžić isto sjajan lik.

On pojašnjava da ima lažnog s*ksa u rijaliti programima - "Ima, ima. Pa jedanput kažem ja onom, dobar dečko, kako se zvaše, Karlo: 'Nisi dobro odglumio tako pokriven'. On kaže 'bilo s*ksa'. Pa reko otkrij se. Kad bih ja imao s*ks, ima da mi se vidi lepa gola zadnjica. A ne pokriveno sve. I kao bilo nešto, al' dobro, to je televizija".

Nije navikao da se, kako kaže, folira, ali krivo mu je zbog jedne stvari - "Narod je nekako postao živčan. Mislim, bre, bebe kad se rode, i one su živčane. Mladi su nervozni, svi imaju kratak fitilj. Stigla nas ona nemaština odranije, pa ratovi, sve je to uticalo. Ne znam, bre, ja sam zadovoljan. Kući su mi dobro, ja se družim, radim, nemam na šta mnogo da se požalim. Sad nestane ti internet, odma' tuga vlada. Ajde more".

Pogledajte kako Radašin sada izgleda kao i njegovo imanje: