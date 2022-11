GLEDAJUĆI "PRIJATELJE" MOŽETE DA PRATITE MOJU PUTANJU ZAVISNOSTI! Glumac otkrio kako da prepoznamo kada je na čemu bio!

Posrnuli glumac i zvezda serije "Prijatelji" Metju Peri vodi je tešku borbu sa zavisnošću, a sve detalje je opisao u svojim memoarima.

Izvor: Youtube/TBS/screenshot/Profimedia

Metju Peri (53) iskreno je progovorio o svojoj zavisnosti od droge i alkohola u memoarima, otkrio da je pio 55 vikodina s litar votke samo kako bi preživeo jedan dan, kao i da je pao u komu, proveo pet meseci u bolnici i da su mu lekari dali samo dva posto šanse da preživi. Metju Peri je u 49. godini bio na korak do smrti.

Godinama je vodio borbu sa zavisnošću od opijata i alkohola, koju je konačno pobedio. Imao je 24 godine kada je prihvatio ulogu Čendlera Binga u kultnoj seriji "Prijatelji" koju je snimao od 1994. do 2004. godine, a sada je otkrio i kako gledaoci zapravo mogu da prepoznaju s kojim se drogama borio dok gledaju hit seriju. U svojim nadolazećim memoarima "Friends, Lovers, and Big Terrible Things" kaže da je njegov izgled glavni pokazatelj od čega je tačno bio zavisan u kom periodu.

"Možete da pratite putanju moje zavisnosti ako pratite moju težinu od sezone do sezone. Kad sam imao viška kilograma, to bilo zbog alkohola, kad sam bio mršav, to je bilo zbog tableta. Kad sam imao kozju bradicu, to je bilo zbog puno tableta", izjavio je Metju, pa se čak i našalio na svoj račun.

Od 1997. godine pa nadalje glumac je čak 15 puta bio na odvikavanju, a u svojim memoarima je takođe otkrio i kako je zbog zavisnoti i teškog psihičkog stanja raskinuo sa čuvenom glumicom Džulijom Roberts i to samo nakon dva meseca zabavljanja.

