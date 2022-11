"CIJELA SRBIJA ĆE DA SAZNA KO JE I ŠTA RASTA" - Ana Nikolić nastavlja rat s bivšim mužem

Pjevačica Ana Nikolić još jednom je osula drvlje i kamenje po bivšem suprugu, reperu Stefanu Đuriću Rasti.

Ana Nikolić sve je šokirala kada je na Instagramu žestoko oplela i objavila da će "otkriti istinu" o svom bivšem suprugu Stefanu Đuriću Rasti s kojim ima ćerku. Bivši supružnici su više puta isticali da su u odlučinim odnosima, a pjevačicina objava je sve iznenadila.

Ona je poručila da će otkriti sva Rastina "zlodjela" i ironično ga nazvala "velikim ocem", a reper se zatim kratko oglasio i poručio: "Ana i ja smo u kontaktu koliko je potrebno oko djeteta. Na sve drugo nemam komentar niti cu se oglašavati tim povodom".

Sada se Ana Nikolić još jednom oglasila:

"Ako sam napisala zlodjela, znači zlodjela! Neću ovako ništa da pričam, sve ćete saznati uskoro, da se jednom zasvagda stavi tačka na 'velikog tatu'! Na gospodina 'Ristu'! Više mi ga je pun ku*ac i sada će cijela Srbija da sazna i ko je on, i šta je on, i gdje je on, ali i šta sam ja, i tako dalje... Trenutno nemam odgovora na sva pitanja, ali smišljam šta ću uraditi da konačno jednom i zauvijek stanemo na put tom 'velikom tati' i toj 'mami', koja stalno nije dobra mama, pa ćemo da vidimo ko je mama, a ko tata ove priče, jer mi je više pun ku*ac svega, iskreno da kažem", rekla je Ana Nikolić u jednom dahu.

Ana Nikolić i Rasta nedavno su uslikani u jednom restoranu gdje su se srdačno pozdravili i izgrlili, a pjevačica je sve šokirala snimcima sa žurke svog prijatelja i saradnika.