BREGA ISKEŠIRAO JOŠ DVIJE VILE U BEOGRADU! Sada je vlasnik 32 NEKRETNINE, oglasile se komšije - "Pravi BAZEN NA KROVU!"

Goran Bregović postao je vlasnik još dvije vile na Senjaku, oglasio se i komšiluk.

Brojne poznate ličnosti mogu se pohvaliti raskošnim vilama i nekretninama na nekoliko lokacija, a prvo mjesto po broju jedinica koje poseduje, zasigurno zauzima Goran Bregović.

Poznati je da se u njegovom vlasništvu nalazi čak 30 nekretnina na raznim lokacijama, a prema pisanjima Kurira, sada je kupio još dvije. On je sada pazario još dvije vile u Beogradu, u jednom od najelitnijih naselja - Senjak. Poznato je da Goran posjeduje dvije vile u ovom dijelu grada. Njegove komšije su sada otkrile da u jednoj od njih živi kada je u Beogradu, ali i da je u prethodnih godinu dana muzičar pazario još dvije nekretnine koje su trenutno u fazi sređivanja.

"Kuću, za koju me pitate, on izdaje, ne živi u njoj, ali je nedavno kupio još dvije vile u blizini, obje su na Senjaku. Ne znam tačno gdje se nalaze, ali se priča da je već krenuo s radovima i da jednu od njih uveliko renovira. Koliko sam ja čula, praviće ogroman bazen na krovu, ali detalje zaista ne znam", ispričala je sagovornica.

Prvi komšija proslavljenog šefa Bijelog dugmeta otkrio je za pomenuti medij da ga je za četiri godine video samo jednom, ali da je njegova vila stalno puna. On je ispričao i da Goran tu nekretninu koristi za izdavanje i da se unutra snimaju mnogi filmovi, serije, spotovi, reklamne kampanje. Navodno, prema riječima jedne prolaznice, po naselju se priča da cijena jednog snimajućeg dana u njegovoj kući sada košta 5.000 eura.

"Viđamo ga često s obzirom na to koliko on boravi ovdje. Uglavnom je na motoru kada god je suvo vrijeme. On je jedan normalan čovjek koji ide u prodavnicu isto kao i svi drugi, ali definitivno je atrakcija gdje god se pojavi", ispričala je jedna mlađa gospođa, a radnica obližnje piljare potvrdila je njene riječi:

"Dođe Brega kod nas kada je u Beogradu. Kupuje osnovne životne namirnice, pa svima nam treba hljeb. Vole ljudi kada ga vide ovdje, uvijek imaju neko pitanje, dobace ponešto, ali on nema problem s tim. Svakome se javi, nasmije, odgovori."