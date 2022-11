PEVAČA IZ AMADEUS BENDA MALOLETNIK IZBO NOŽEM! Jeziva scena dogodila se u parku - otkriveni SVI DETALJI!

Frontmen grupe Amades bend Bojan Tasić Džaja ispričao kroz kakav je pakao prošao kada ga je maloletnik napao nožem.

Izvor: Pink tv /printscreen

Prošla godina za članove Amadeus benda nije bila nimalo laka, jer su izgubili dugogodišnjeg prijatelja i kolegu, bubnjara Bojana Zlatanovića Tokana, koji je preminuo od korona virusa u 45. godini.

Njegove kolege teško su podneli gubitak svog prijatelja i tada odlučili da naprave pauzu u svojoj karijeri. Frontmen grupe Amades bend Bojan Tasić Džaja sada se pojavio u emisiji "Premijera vikend specijal" i prvi put pred kamerama progovorio o nemilim događajima, koji su ga zamalo koštali života.

Kako je objasnio, njega je pre nekoliko godina napao nožem jedan poznanik u parku i tom prilikom mu naneo povrede od kojih se jedva oporavio.

"Pre nekoliko godina su me izboli nožem, jedva sam ostao živ. Bio sam u parku sa devojkom, sedeli smo na klupi, on mi je probušio plućnu maramicu, prišao mi je s leđa. Znam ko je taj dečko, on je tada imao 14 godina, više nije među živima", otkrio je Džaja, a onda dodao:

"Davio sam se, ali ne tamo na vodopadima, nego na reci Jablanici. Dva puta sam se davio, vučem traume iz detinjstva", poručio je frontmen Amadeus benda.