OVE POZNATE LIČNOSTI SANJAJU ISTO ŠTO I VI: Hale Beri ispadaju zubi, a evo ko sanja GOLOTINJU i šta to znači - OPREZ

Stručnjak je otkrio šta znače pojedini snovi, kao na primer da sanjate da ste goli ili neko iz vašeg okruženja!

Izvor: YouTube/screenshot/Jimmy Kimmel Live

Neobični snovi znaju da nas probude u sred noći, ali i da nas potpuno zbune, pa nam je potrebno par sekundi da se razbudimo i shvatimo gde se nalazimo.

Sanovnici imaju svoja tumačenja, a odavnina su snovima mnogi filozofi, kao i umetnici, poput Salvadora Dalija, pridavali značaja. Međutim, danas snove tumače stručnjaci koji su uglavnom psiholozi specijalizovani za različite sfere. Jedan od njih je i Nadin Ling, koji je otkrio šta određene noćne more znače.

Ispadanje zuba

Pa tako, ukoliko sanjate da vam ispadaju zubi, kao što je to otkrila i glumica Hale Beri jednom prilikom, to znači da ste zabrinuti zbog fizičkog izgleda i načina na koji vas drugi doživljavaju. Takvi snovi se uglavnom javljaju zbog straha od odbijanja, stida ili osećaja neprivlačnsoti. Pošto su zubi inače koriste za ujedanje, griženje i žvakanje, snovi o gubitku istih se javljaju iz osećaja nemoći, što dalje znači da možda imate problema sa samopouzdanjem.

Golotinja

TV voditelj, Ben Šepard, pati od noćnih mora da se nađe golišav na javnom mestu. Biti go u snu simbolizuje nesigurnost ili biti pogrešno optužen. Ako u snu vidite golu osobu to znači da ste zabrinuti zbog mogućnosti da možete da otkrijete tu osobu.

Neko vas juri

Biciklistička šampionka, Viktorija Pendleton, ispričala je kako je sanjala da je juri čudovište ili ubica uoči Olimpijskih igara 2012. Ako vas jure u snu, to sugeriše da bežite od nečega što vam izaziva strah ili anksioznost u realnom životu. To ukazuje na to da imate potrebu da izbegavate određeni problem. Zato je potrebno da obratite pažnju na to i shvatite šta vas zapravo muči i pronađete rešenje za svoj problem!