BRATU OD TETKE RODILA SINA! Svet ZANEMEO zbog glumice - Nastao razdor u porodici, a status njihove veze je ostao TAJNA!

Kada se saznalo da je lepa glumica u vezi sa svojim rođakom, tačnije bratom od tetke svet je zanemeo, ali njih to nije sprečilo da zasnuju porodicu.

Izvor: Profimedia

Čuvena glumica Greta Skaki bila je luda za kolegom Vinsentom D'Onofriom s kojim je ušla u emotivnu vezu i podarila mu ćerku koju je krstio njen brat od tetke Karlo Mantegaco. Ljubav je bila idlična, sve dok nije došlo do raskida koji je glumicu strašno pogodino te nije radila četiri godine, a onda je usledo šok za ceo svet. Lepa Greta se zaljubila rođaka i to upravo brata od tetke Karla!

Zaljubili su se, a čim se pročulo za njihovu vezu u porodici je nastao razdor. Oni se nisu previše obazirali borili su se za svoju ljubav, te mu je Greta 1997. godine podarila sina Matea. Status njihove veze ostao je strogo čuvana tajna prvenstveno zbog zvezde koja nikada nije razgovarala o svom ličnom životu i koja je poznata kao neko ko štiti svoju privatnost.

"Moj tata je bio duboko povređen i prilično uništen. Bio je veoma ljut", ispričala je Greta u jedinom intervjuu, a kako je priznala tom prilikom, i sama je bila užasnuta emocijama koje je osetila Karlu, koji je tri godine stariji od nje - "To se prosto dogodilo jedne noći kada je došao kod mene i bio je to potpuni šok. Bili smo dugo prijatelji pre nego što se to desilo i nisam ga ranije posmatrala na taj način. Definitivno sam bila užasnuta zbog toga i brinula sam se kako to da saopštimo ljudima - na prvom mestu porodici", rekla je svojevremeno Greta i opisala kako je njena veza uticala na porodične odnose:

"Neki od rođaka sa italijanske strane bili su veoma ogorčeni. Mom ocu je to bilo posebno teško, jer je Karlo bio njegov omiljeni rođak. Bili su bliski prijatelji, a dugo posle ovoga nisu pričali. Katolički orijentisane novine toliko su negodovale kada se naša veza obelodanila. Bila sam uplašena, mislila sam da ću možda morati da pobacim našu bebu. Imala sam osećaj da je smak sveta. Ja sam tražila nekog ko će me voleti, podržavati i biti tu za mene i decu. Karlo je bio stena, neko ko daje i stara se o meni".

Izvor: Profimedia

"On apsolutno zna kada je nešto prioritet i mnogo radi za našu porodicu. On je bio prva osoba u bolnici nakon što se Lejla rodila i njen je kum. On je bio moj najbolji prijatelj i on je postao moj ljubavnik", opisala je Skaki jednom prilikom.

Nedavno se nagađalo da su njih dvoje čak i stupili u brak, a onda je neimenovai izvor za strane medije istakao da su se razišli pre više od jedne decenije - "Razveli su se pre 12 godina". Nakon toga, i izvor blizak zvezdi potvrdio je njihov raskid, ali je želeo da naglasi da su se prijateljski rastali.

Greta Skaki trenutno glumi u novoj TV seriji "Darbi i Džoan" udovicu, Britanka, koja putuje po Australiji sa penzionisanim detektivom u kamperu. Lejla je bila nakratko udata za oskarovca Šona Pena.

Izvor: Profimedia