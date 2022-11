ULOŽIO 200.000 EURA U NOVI BIZNIS, SVE PROPALO! Baka Prase planirao OVIM da se bavi, ali zbog skandala ostao bez ičega!

Baka Prase je planirao krajem godine da započne novi biznis u Beogradu, ali kako stvari stoje, od toga nema ništa.

Izvor: YouTube/Baka Prase 2

Jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, navodno je izgubio više od 200.000 eura koje je uložio u pokretanje privatnog binisa, ali su mu planovi zbog svih dešavanja u proteklom periodu propali.

U pitanju je biznis sa otvaranjem brze hrane u Beogradu, koji je trebalo da bude rasprostranjen na čak pet lokacija u Beogradu pod nazivom "Baka", a najskuplji lokal za koji je Baka Prase izdvojio čak 70.000 eura nalazi se u Novom Beogradu, što je i sam ranije otkrio u jednom od svojih snimaka. Otvaranje je bilo planirano krajem godine, ali je zbog brojnih skandala jutjuber ostao bez sredstava za pokretanje biznisa.

"Zbog svega što se desilo u prethodnom periodu, Baka je u baš nezavidnoj finansijskoj situaciji. On je uložio više od 200.000 eura u pokretanje biznisa s brzom hranom. Našao je lokale, među kojima je bio najveći onaj na Novom Beogradu. Dao je novac za njihovo sređivanje, a sad je ostao bez ičega. Sve je to stalo na polovini. Napustili su ga brojni sponzori. Osim toga, izgubio je monetizaciju od Jutjuba, što znači da nije zarađivao od pregleda koje je imao u velikom broju. Ugašen mu je i kanal na ovoj mreži s više od dva miliona pratilaca, a zatim i Instagram profil. Sve je ovo dovelo do toga da se našao u nezavidnoj materijalnoj situaciji, zbog čega je očajan i trenutno ne zna šta da uradi po tom pitanju", tvrdi izvor za Kurir.

O otvaranju lokala brze hrane Bogdan je pričao ovog ljeta u jednom od svojih snimaka, kada je rekao da mu je cilj da svako dođe da jede u "luksuzu" za male pare. U tom videu je zajedno s prijateljima probao hranu, a potom im pokazao lokal za "proslave, svadbe i sahrane".