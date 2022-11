KU*KE LAJU, KARAVANI PROLAZE: Milica Dabović progovorila o sajtu za odrasle - "Tek sad vidim koliko su žene ljubomorne!"

Milica Dabović otkrila da je ponosna na svoje telo u 40. godini, kao i da se na otvaranje naloga na sajtu za odrasle odlučila nakon razgovora sa prijateljicom

Izvor: Instagram / stefanovamama13

Košarkašica Milica Dabović iznenadila je domaću javnost kada je na društvenim mrežama objavila da otvara nalog na Onlifens platformi namenjenoj "odrasloj publici".

Za 18+ fotke srpske košarkašice potrebno je izdvojiti 15 evra, a ona je sad otkrila i kako se odlučila na ovaj korak: "Profil na Onlifensu otvorila sam zbog opklade sa drugaricom, ali i zato što su mi mnogi na društvenim mrežama pisali da žele da me vide na tom sajtu. Drugarica i ja smo se kladile da za 48 sati mogu da sakupim 1.000 pratilaca. Rekla sam da je to nemoguće, a ona je bila sigurna u uspeh. Kazala je 'Ajde da vidimo, ako ne uspeš, zatvori profil'. Pristala sam, šta mi teško", rekla je Milica i tako otkrila da ukoliko izgubi opkladu, za dva dana će biti bogatija za 15.000 evra.

Milica Dabović je na ovom sajtu do sada objavila par fotografija, na kojednoj se vide njene grudi, na drugoj pozira u halteroima. "Volim da se fotografišem i ponosna sam na svoje telo. Dopada mi se kako izgledam u 40. godini i zašto ne bih to pokazala i drugima. Neću varati ljude i pozirati obučena od glave do pete. Nemam problem da se slikam u donjem vešu, jer je a mene lepo, zgodno žensko telo čista umetnost. Pokazivaću delove tela u zavisnosti od toga koliko ljudi plate. Koliko para toliko muzike!".

Košarkašica je nedugo nakon otvaranja naloga otkrila da su je muškarci oduševili reakcijama, a onda se dotakla i pripadnica lepšeg pola. "Tek sad shvatam koliko je žena ženi najveći neprijatelj. Kučke laju, karavani prolaze. Ne znam da li je reč o ljubomori i zavisti, ali kada nemam šta lepo da kažem, ćutim! Nikada nisam uprla prstom u nekog i rekla 'Ovo je kurva'. Svako ima pravo da radi šta hoće. Žene su se baš loše ponele. Šta god da sam uradila do 40. godine, osuđivale su me".

Evo nekoliko primera fotki zbog kojih se usijao njen Instagram: