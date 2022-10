DVIJE BIVŠE URAGANKE JEDVA OTKRILE DA IMAJU ISTU BOLEST: Uništava organizam, a simptomi se NE OSJEĆAJU, evo kako se bore

Ksenija Knežević i Sanja Vučić imaju problem sa štitnom žlijezdom - stanjem u kojem je najveća mana ta što se simptomi ne osjećaju.

Izvor: ATA Images/Antonio Ahel

Tri djevojke koje su do skoro pripadale grupi "Hurricane" krenule su putevima samostalnih karijera. I posle raspada grupe, ostale su u dobrim odnosima, ali Kseniju Knežević i Sanju Vučić povezuje isti zdravstveni problem - rad štitne žlijezde. Više od 200 miliona ljudi širom svijeta pogođeno je poremećajima rada štitne žlijezde, a više od 60 odsto ljudi nije dobilo dijagnozu.

Najveći problem sa štitnom žlijezdom je taj što ljudi ne osjećaju simptome, a prema riječima mnogobrojnih doktora, svako bi trebalo da obrati pažnju na česte promjene raspoloženja, gojenje bez razloga, umor, znojenje, ubrzano lupanje srca, neispavanost. To mogu da budu znaci zbog kojih treba da se obratite ljekaru.

Ksenija Knežević i Sanja Vučić otkrile su da obje imaju promjene raspoloženja. Dok se Ksenija često suočava sa viškom kilograma, Sanja je pila antidepresive koje joj je prepisao psihijatar.

Ksenija Knežević

Izvor: Instagram/aleksandar_dramicanin

"To mi je nasljedno, imale su i mama i baka. Nakuplja mi se voda u organizmu, pa moram da vodim računa. To su užasne faze, ljudi ne smiju da mi priđu, jer izgledam kao da ću da ih izujedam. Ipak, učim kako da sve to kontrolišem. Imam i 'dubioze' iz kojih ne može da se izađe, ali one, srećom, kratko traju. Moj stav u životu je uvijek pozitivan i to širim. Najviše volim kad su ljudi oko mene srećni. Nisam tip koji voli da mrači, pa, samim tim, rijetke su situacije u kojima sam tužna", rekla je Ksenija.

Sa druge strane, njena bivša koleginica iz grupe Sanja Vučić, ima Hašimoto sindrom, takođe, oboljenje štitne žljezde, zbog čega mora da pije ljekove do kraja života.

"Nije mi bilo dobro, a nisam znala šta mi je. Osjećala sam hroničan umor, bila sam razdražljiva, neraspoložena, nisam imala energije. Zbog toga sam otišla kod psihijatra i dao mi je antidepresive. Pomislila sam da možda imam problem sa hormonima, pa sam išla i kod ginekologa. Doktorka je posumnjala da je u pitanju hašimoto, jer i ona sama ima tu bolest", opisala je Sanja i dodala:

Izvor: Instagram/sanjalilwolf

"Rekli su mi da ću piti ljekove najvjerovatnije do kraja života. To mi je teško palo, pa mi se dešavalo da ne mogu da ustanem iz kreveta i stalno sam plakala. Bila mi je suva koža, a primijetila sam i da dosta dobijam na težini, kao i da teško skidam kilograme. Baš sam se uplašila. Mislila sam da mi se srušio cio svijet kada sam shvatila da sam bolesna i da zavisim od jednog lijeka. Teško sam prihvatila sve to, ali sam se vremenom privikla", dodala je ona svojevremeno.

Sanja je promijenila način života - zdravo se hrani i redovno trenira.

"Sada sam posvećena treninzima, vodim računa o ishrani i ne uzimam ugljene hidrate i šećere. Pokušavam da živim zdravo, koliko god je to moguće. Bolest me neće spriječiti da nastupam", zaključila je jednom prilikom.